我是廣告 請繼續往下閱讀

日本男子排球國家隊人氣球星高橋藍的親哥哥、目前效力於日本SV聯賽三得利太陽鳥隊（Suntory Sunbirds）的26歲主攻手高橋壘，今（29）日在個人官方Instagram發布長文，正式向外界公開自己的同志身份。高橋壘坦言，自己從小就深陷自我否定的痛苦中，直到近年與弟弟高橋藍在同隊相處、傾心交談後，才終於學會擁抱真實的自己。這封信讓許多日本網友紛紛淚目表示：「不論喜歡誰都是個人的自由，希望能有越來越多不需要刻意公開、大家也能坦然做自己的環境。」高橋壘在聲明中表示，自己從小就對內心的某個面向感到恐懼與焦慮，甚至不斷否定自己，「那正是因為我是一名同志，也是性少數族群（LGBTQ+）的一員。」高橋壘透露，促使他走出陰霾、接納自己的最大契機，是近年與弟弟高橋藍效力同一支球隊約兩年的時光，「那段時間對我來說比什麼都重要。以和藍談心為契機，我第一次能夠認同並接納自己。透過把內心感受具體化為語言，我逐漸整理好了心情，開始覺得『做最真實的自己就好』。」除了特別感謝弟弟高橋藍的陪伴，高橋壘也向一直以來在身旁支持他的家人、隊友、球隊後勤及相關人員致上深切謝意。談到選擇在此時公開的原因，高橋壘說明，隨著排球新賽季即將到來，他希望能用自己的語言將真實的自我傳達給一直支持他的球迷：「未來我依然會全情投入排球運動，為了自己的成長繼續努力，這一點永遠不會改變。」他也真摯地表示，希望自己的這一步能成為某種契機：「不論理由或背景為何，對於那些無法接納自己、正在面臨痛苦的人來說，如果我勇敢面對自己並親口說出來這件事，能成為大家改變或獲得勇氣的契機，我會感到非常高興。」在重視傳統男性氣概且講求集體規範的體育界中，現役選手主動出櫃是非常罕見且艱難的事。因此高橋壘的聲明發出後，迅速在日本社群平台引發熱烈迴響，不僅按讚數上萬，留言區也湧入上千名網友與專家聲援。不少日本網友深受感動表示：「看到他說『第一次能夠認同自己』這句話真的非常震撼」、「不論喜歡誰都是個人的自由，能在不被他人未經同意暴露的情況下，用自己的語言說出來真的太好了」、「希望能有越來越多不需要刻意公開、大家也能坦然做自己的環境」。精神科醫師也指出，同性戀並非疾病，而是人類多元性向的一種自然呈現。在極度講求同儕壓力的團體運動項目中，高橋壘展現了極大的勇氣，弟弟高橋藍與家人的理解與陪伴更是極佳的示範，期盼各界能以溫暖且平常的心態繼續為高橋兄弟以及兩人的排球事業加油。