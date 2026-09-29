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中國網路社群上近期一段2018年的「閃身步」舞蹈教學影片，突然在抖音暴紅，相關模仿風潮延伸至IG與Threads等平台，成為網路迷因。不過，這波模仿風潮似乎同步帶來受傷潮，不僅中國醫院特別發出提醒，就連中國官媒也盯上了這波網紅亂象。一段8年前上傳的安徽花鼓燈舞蹈教學影片，近期在網路社群上走紅，該段影片由北京舞蹈學院教授趙鐵春錄製，閃身步是安徽花鼓燈舞蹈的基本功動作之一，因為魔性瞬間移動，變成了網路迷因，許多中國網紅與明星紛紛跟上這股模仿熱潮。閃身步源自安徽花鼓燈，是專業舞者的基本功之一。專業舞者是依靠核心與下肢肌肉穩定重心，但普通人大多只模仿表面姿態，雙腳釘住地面、上身猛轉，重心突然偏移導致膝蓋被迫以大角度旋轉，正是前交叉十字韌帶非接觸撕裂的典型誘因。中國官媒央視警告，普通人肌肉力量弱、關節穩定性差，缺少熱身就做爆發扭轉動作，瞬間的力量就可能撕裂韌帶。央視提到，隨著閃身步火紅，揚州大學附屬醫院發文稱，多地醫院的骨科、運動醫學科陸續接獲了多名年輕患者，均為跟風練閃身步導致膝蓋受傷，到醫院檢查後發現是十字韌帶拉傷，甚至部分撕裂。除了閃身步之外，中國官媒還提到先前同樣在抖音掀起模仿潮的「卡椅子挑戰」、「盤腿抱柱」、「臥魚挑戰」等三項動作，警告民眾盲目跟風模仿這些網紅動作，也同樣有著潛在的受傷風險。即把兩腿伸入椅子的扶手，或將頭和胳膊伸入塑膠椅凳中，多數挑戰者在過程中雙腿或頭部卡住，無法掙脫。選擇路邊的樹木、電線桿等，將雙腿像綁麻花一樣盤繞住柱體，挑戰能否自行解開，最終卻導致雙腿鎖死，動彈不得。央視提到，臥魚本為戲曲動作，指戲曲演員側身半跪、雙腿盤曲、身體緩慢下沈，電視劇《主角》爆紅後也讓許多網友開始挑戰。但不少人在挑戰過程中因無法掌握方法，導致膝蓋出現異音。