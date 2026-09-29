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2026愛知、名古屋亞運接連爆出禁藥事件。國際檢測機構（International Testing Agency，ITA）近日陸續發布通報，包含烏茲別克綜合格鬥（MMA）選手沙夫卡托夫（Nodirbek Shavkatov）、烏茲別克輕艇選手埃格爾（Pavel Eygel），以及土庫曼空手道選手凱勒利耶夫（Kayleliyev）等人，皆在賽外藥檢中被驗出世界反禁藥組織（WADA）列管禁用物質，目前均遭暫時停賽。其中最受關注的是Shavkatov，他本屆亞運已在男子現代71公斤級摘下銅牌，如今檢體出現「不利分析結果」（Adverse Analytical Finding，AAF），後續是否構成反禁藥規則違規，以及獎牌是否會受到影響，仍須等待相關程序與最終裁決。根據ITA通報，沙夫卡托夫於9月22日在日本接受賽外藥檢，檢體被驗出禁用物質米屈肼（Meldonium）。米屈肼被WADA列入禁用清單中的「S4荷爾蒙及代謝調節劑」，屬於非特定物質，無論賽內或賽外期間皆禁止使用。ITA指出，米屈肼可能透過增加氧氣攝取、改善能量代謝，進而提升耐力及恢復能力，因此被認定具有可能增進運動表現的效果。由於Shavkatov已在本屆亞運奪牌，這起案件接下來是否導致成績取消或獎牌變動，將成為後續關注焦點。除了沙夫卡托夫，同樣被驗出米屈肼的還有土庫曼空手道選手Kayleliyev。根據通報，他於9月20日在日本接受賽外藥檢，檢體同樣出現該禁用物質，目前也已遭暫時停賽。烏茲別克代表團則不只Shavkatov一人捲入禁藥事件。輕艇選手Pavel Eygel於9月23日在日本接受賽外藥檢，檢體被驗出另一項禁用物質曲美他嗪（Trimetazidine）。曲美他嗪同樣被列入WADA禁用清單「S4荷爾蒙及代謝調節劑」，也屬於非特定物質，賽內、賽外皆禁止使用。該藥物原本可用於治療或預防部分心臟相關疾病，功能與能量代謝、心血管狀態有關，因此在競技運動中受到嚴格管制。事實上，本屆名古屋亞運先前已出現禁藥相關案例。泰國羽球選手碧查夢因藥檢檢體被驗出禁用物質呋塞米（Furosemide），已於21日遭到暫時停賽。呋塞米屬於利尿劑，常被反禁藥機構嚴格列管，原因不只在於它本身可能影響體重控制，也可能被用來掩蓋其他禁用物質使用痕跡。從羽球到MMA、輕艇、空手道，本屆亞運禁藥事件已橫跨多個項目，也讓賽會反禁藥執行成為焦點。依照《世界反禁藥規範》及亞洲奧林匹克理事會（OCA）反禁藥規則，遭暫時停賽的選手，在案件處理期間不得參加比賽、訓練、擔任教練，或參與相關活動。不過，暫時停賽並不等於最終違規裁決。選手仍有權向國際體育仲裁法庭反禁藥庭（CAS ADD）針對暫時停賽提出異議，也可以要求進行B瓶檢體分析。換句話說，目前ITA公布的是檢體出現「不利分析結果」，案件仍在程序階段，後續還要經過聽證、證據審查與最終裁決，才會決定是否構成反禁藥規則違規。目前最具後續影響性的案件，仍是已經奪下男子現代71公斤級銅牌的Shavkatov。若最終被認定違反反禁藥規則，他的成績可能遭取消，獎牌也可能面臨撤銷；但若B瓶檢驗或後續程序出現不同結果，案件仍可能有變化。Shavkatov已因藥檢不利分析結果遭暫時停賽，獎牌是否受到影響仍待最終裁決。隨著本屆亞運禁藥通報持續增加，ITA與OCA後續如何處理這些案件，也將牽動獎牌榜與賽會公信力。