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對台140億美元軍售仍未定 學者：川普當成談判籌碼

「從川普角度一切都是交易」 商業外交延伸至地緣政治

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）日前爆料，美國總統川普（Donald Trump）曾問中國國家主席習近平「要不要買一些美國武器」，意外引發美國外交與國安圈討論。專家指出，這項提議與華府長期對中國軍事威脅的警告相互矛盾，在當前美中激烈競爭下並不符合邏輯。龐德偉日前接受《福斯週日新聞》（Fox News Sunday）訪問時表示，川普談及美國對外軍售時曾向習近平表示，美國向世界許多國家出售武器，甚至一度詢問習近平是否也想購買。不過，白宮隨後強調，美國政府並沒有向中國出售武器的計畫。川普28日被記者問及此事時也否認曾與習近平討論對中軍售，表示「我們沒有談這件事」，但又稱中國可能會想買美製裝備，因為美國製造的武器更好。龐德偉的說法曝光後，在美國外交政策圈引發質疑。朱志群接受《財星》（Fortune）訪問時指出，美國不會希望協助中國推進軍事現代化，最終反過來威脅自己。尤其在美中兩國目前處於激烈戰略競爭的情況下，他認為出售武器給中國「沒有道理」。美國政府近年針對中國實施一系列科技出口限制與制裁，因此若真的允許北京採購美製軍事裝備，也可能與華府現行政策產生明顯矛盾。布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）也認為，龐德偉披露的說法可能讓位處美中戰略競爭第一線的美國夥伴感到不安。這場爭議另一個受到關注的焦點則是台灣。川普政府先前已批准約110億美元對台軍售，但另一筆規模約140億美元的軍售案一度延後處理。川普本人更曾將尚未完成的對台軍售形容為與中國談判時「非常好的籌碼」。朱志群分析，這顯示川普至少仍把對台軍售視為一種可以運用的「槓桿」或談判籌碼。他認為，如果北京能向川普提出足夠具有吸引力的交換條件，不能排除川普進一步延後，甚至暫時取消後續對台軍售的可能性。朱志群進一步認為，相較於把美中關係完全視為傳統地緣政治競爭，川普更習慣以商業交易角度處理外交問題。他形容，從川普的角度來看，「這些事情都是交易」，因此即使對美國而言，美中軍事競爭與台海安全屬於重要的地緣政治及地緣經濟議題，川普仍可能將其中部分政策工具轉化成談判條件。類似思維也曾出現在科技政策上。川普政府在限制先進AI晶片出口中國之際，也曾允許輝達（Nvidia）及超微（AMD）部分產品銷往中國，但要求企業與美國政府分享部分相關收入。朱志群認為，問題在於商業利益與長期國家安全目標有時可能相互衝突。如果華府確實將中國視為重要戰略競爭對手，那麼出售武器、協助中國推進軍事現代化，就難以與這項戰略目標相符。