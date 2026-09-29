「四貸同堂」恐成絕響？為防投資人過度槓桿，金管會宣布將由聯徵中心建立跨業信用查詢新制，預計 10 月底上路，未來取得客戶同意後可跨業查核信用。究竟何謂「四貸同堂」？除了房貸與信貸外，還有哪些質借變形？雖然證交所數據顯示不限用途融通餘額已大幅下降，但第一線房貸現況為何？業者與金管會各有解讀，《NOWNEWS今日新聞》帶您一文看懂。
🟡「四貸同堂」是哪四貸？房貸、信貸、車貸加股票槓桿
到底何謂「四貸同堂」？房市趨勢專家李同榮分析，市場所稱「四貸同堂」，主要是指房貸、車貸、個人信貸，以及股票融資或股票質押等多重借貸工具同時存在；至於房屋增貸、二胎房貸與信用卡分期等，則是個人多重負債結構的延伸融資型態。
除了信貸外，「不限定用途款項借貸（俗稱股票質借）」是常見的槓桿變形。投資人將持股作為擔保向券商或銀行取得資金套利。對此，房產達人帥過頭在臉書直呼「危險了」，認為金管會此舉正是要健全股市安全，防止房地產投資客透過高槓桿轉戰股票市場；李同榮也示警，預支未來金流開槓桿，一旦股市拉回，極易引發資金斷鏈風險。
🟡不限用途融通降至4786億！維持率287%遠高追繳門檻
儘管開槓桿議題火熱，但官方最新數據顯示全台槓桿風險尚在可控範圍。根據證交所「臺股儀表板」截至 2026 年 9 月 24 日最新資料顯示，全市場不限用途融通餘額（股票質借）已由今年 4 月底高點的 6,674 億元，大幅去槓桿降至 4,786 億元，累計回收近 1,900 億元資金。
此外，目前不限用途擔保維持率約 287%，明顯高於 130% 的追繳門檻；且融通餘額僅占台股總市值 0.284%。數據顯示目前整體平均維持率仍處高檔，尚未出現大規模追繳賣壓；但金管會建立跨業查詢機制，正是希望補足銀行與券商過去資訊無法跨業串聯的缺口，屬於未雨繆謀。
🟡房貸真的排到明年？永慶葉凌棋揭撥款現況
目前銀行是否開始緊縮？實務上狀況如何？永慶房產集團業務總經理葉凌棋日前於趨勢記者會指出，信用管制以來，首購房貸中位數利率已升至 2.60%、第 2 戶更升至 2.90%，認為這相當於實質升息 2 碼以上。葉凌棋進一步透露，實務上公股與民營銀行因預留資金給建商大量交屋分戶貸款，產生資金排擠，審核時間拉長至 1 至 3 個月，甚至有部分銀行撥款已排到明年初。此外，永慶依內政部月報資料推估，今年住宅類使照量將突破 14.2 萬戶，龐大交屋潮將使年底前資金環境持續偏緊。
不過對於市場傳出房貸資金大緊縮、甚至需要排撥至未來的說法，金管會銀行局副局長張嘉魁則說明，截至 8 月底 36 家國銀不動產放款比率已降至 23.97%，顯示總體額度依然充裕。張嘉魁表示，金管會向銀行了解後，目前各行房貸均正常受理，並未發現排撥至明年的情況，部分案件等待較久主要與建商交屋時程有關，金管會也已要求各銀行優先滿足首購、自住及已承諾三大類族群需求。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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到底何謂「四貸同堂」？房市趨勢專家李同榮分析，市場所稱「四貸同堂」，主要是指房貸、車貸、個人信貸，以及股票融資或股票質押等多重借貸工具同時存在；至於房屋增貸、二胎房貸與信用卡分期等，則是個人多重負債結構的延伸融資型態。
除了信貸外，「不限定用途款項借貸（俗稱股票質借）」是常見的槓桿變形。投資人將持股作為擔保向券商或銀行取得資金套利。對此，房產達人帥過頭在臉書直呼「危險了」，認為金管會此舉正是要健全股市安全，防止房地產投資客透過高槓桿轉戰股票市場；李同榮也示警，預支未來金流開槓桿，一旦股市拉回，極易引發資金斷鏈風險。
儘管開槓桿議題火熱，但官方最新數據顯示全台槓桿風險尚在可控範圍。根據證交所「臺股儀表板」截至 2026 年 9 月 24 日最新資料顯示，全市場不限用途融通餘額（股票質借）已由今年 4 月底高點的 6,674 億元，大幅去槓桿降至 4,786 億元，累計回收近 1,900 億元資金。
此外，目前不限用途擔保維持率約 287%，明顯高於 130% 的追繳門檻；且融通餘額僅占台股總市值 0.284%。數據顯示目前整體平均維持率仍處高檔，尚未出現大規模追繳賣壓；但金管會建立跨業查詢機制，正是希望補足銀行與券商過去資訊無法跨業串聯的缺口，屬於未雨繆謀。
目前銀行是否開始緊縮？實務上狀況如何？永慶房產集團業務總經理葉凌棋日前於趨勢記者會指出，信用管制以來，首購房貸中位數利率已升至 2.60%、第 2 戶更升至 2.90%，認為這相當於實質升息 2 碼以上。葉凌棋進一步透露，實務上公股與民營銀行因預留資金給建商大量交屋分戶貸款，產生資金排擠，審核時間拉長至 1 至 3 個月，甚至有部分銀行撥款已排到明年初。此外，永慶依內政部月報資料推估，今年住宅類使照量將突破 14.2 萬戶，龐大交屋潮將使年底前資金環境持續偏緊。
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