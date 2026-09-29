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台北市長選戰因中庄仔福德宮「甘蔗事件」持續延燒，民俗專家廖大乙近日發布影片，再度針對事件提出看法，他先強調自己沒有政治色彩，也不以宗教為職業，之所以發聲，是因為「看不過一些有心的人利用神佛、利用宮的名義，在行自己政治的利益」；廖大乙也提醒蔣萬安，應向廟方、神明道歉，不過神明的心胸沒有這麼狹窄，所以沒什麼事。廖大乙進一步解釋，若甘蔗節距較密，代表生長較慢，在他的解讀中象徵比較踏實、堅韌；若節距較寬，雖然外表漂亮，卻有「膨風、虛胖」之意。接著，他也將矛頭指向廟方董事長林春裕，不僅向台下觀眾表明「待會有人要來，講給他爽的」，就連蔣萬安到場後，廟方的跑馬燈都仍顯示「歡迎沈伯洋」，又故意送上節距密集的甘蔗，這樣對人家有公平嗎？「我最忌諱、最討厭的就是蓬萊仙島，有些人利用宗教之名，都推給神說的。」廖大乙批評，這次是台北市長選舉，而非總統大選，當場給蔣萬安洗臉，這樣對嗎？另一方面，針對蔣萬安忘記帶走甘蔗一事，廖大乙則認為不宜過度解讀，神明的心胸沒有這麼狹窄，所以沒什麼事情，應向廟方、神明道歉即可；最後，他再次痛罵，假借神明之意的人，「就是不可取的啦！」面對甘蔗遺留風波，蔣萬安今（29）日7度喊出「抱歉、拍謝」，並說明當天因接著要逐桌向鄉親致意，先將獲贈的甘蔗交給里長，活動結束後卻因疏忽忘記取回，已親自致電向林春裕致歉。蔣萬安強調，甘蔗無論代表「倒吃甘蔗、苦盡甘來」或「節節高升」，都是非常好的寓意，自己非常珍惜、也非常感謝，因此對於發生此次疏失，再度表示「真的非常不好意思、真的很拍謝」。