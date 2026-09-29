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前洛杉磯湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）今夏轉戰同城死對頭洛杉磯快艇。在快艇的新賽季媒體日上，他向外界透露了決定加盟新東家的主要原因，並回顧了過去在湖人的時光。八村壘直言他聽說快艇能將球員照顧的很好，但也直言自己對於雷納德（Kawhi Leonard）的情況不清楚，也沒去想這件事。八村壘今夏與快艇簽下2年2800萬美元合約（第二年為球隊選項）。談到為何選擇快艇，八村壘表示：「自從我進入聯盟以來，許多人都在談論這支球隊。關於這裡最常被提起的一點，就是他們非常懂得如何照顧球員，而且這裡非常講究贏球。當自由市場開啟時，這是我與經紀團隊討論的重點，我也對於能加入這支球隊感到非常興奮。」除了球隊文化，地理位置與頂尖硬體設施也是一大誘因。八村壘補充道：「能繼續留在洛杉磯對我很有幫助。快艇擁有最頂尖的球隊組織，包含這座新球館（Intuit Dome）、教練團、訓練師以及所有人。我很開心能來到這裡。」有趣的是，當八村壘提到「快艇很會照顧球員」時，部分現場記者聯想到近期快艇關於雷納德規避薪資上限的爭議，以為他在開玩笑。對此，八村壘謹慎地澄清：「老實說，我對那件事一無所知，我也沒有去想過那些事。」對於離開效力三個半賽季的湖人，28歲的八村壘充滿感激：「在湖人的這幾個賽季非常棒，我過得很愉快，他們把我照顧得很好。我很感謝整個湖人國度，但現在是時候繼續往前走了。我還在洛杉磯，只是換了一支不同的球隊。」承擔更多進攻責任，魯伊主帥擬定新戰術隨著雷納德轉戰多倫多暴龍，快艇新賽季的進攻重擔將落在英格倫（Brandon Ingram）、加蘭（Darius Garland）與八村壘等主力身上。儘管防守端仍有隱憂，但他在進攻端的作用備受期待。快艇總教練魯伊（Tyronn Lue）對八村壘的外線能力給予高度評價：「我們都知道八村壘在季後賽是史上最出色的三分射手之一。新賽季我們將進一步擴展他的比賽內容，我認為應該讓他有更多低位單打的機會，為他創造更多錯位優勢，要求他用更多元的方式來得分。」