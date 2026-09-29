超人氣《Pikmin Bloom》宣布，「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶」付費實體活動將在11月21日（六）及11月22日（日）於日本神戶舉行，玩家可跟個性膽小、卻充滿好奇心的藍色皮克敏一同探索城市，玩家能透過造訪特殊地點與完成任務收集限定獎勵，沒辦法前往日本的玩家也不用擔心，官方會在11月27日（五）至11月29日（日）舉辦付費線上活動「Pikmin Bloom Journey 2026：神戶（+周邊地區）各地挑戰」，兩項活動票券現已開賣。
與藍色皮克敏漫步神戶！限定飾品皮克敏與城市明信片登場
參與「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶」實體活動的玩家，在活動開始時將獲得特別的金色花苗，培育出來的藍色皮克敏隨著同行探索與提升友好度，會戴上專屬的「玫瑰花結」飾品。活動期間，玩家可自由造訪神戶各個特殊地點，收集神戶特色飾品皮克敏金色花苗、藍色繡球花精華與限定明信片，並有機會取得紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗。
完成走路與種花任務後，還能獲取黃色與紫色的「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏金色花苗及活動徽章。另外，神戶活動區域周邊將出現巨大「節慶蘑菇」，持票玩家可於指定時段組隊挑戰，摧毀蘑菇即可獲得活動限定明信片。
購票升級體驗 附遊戲內特典、Mii氣球服裝、實體紀念品
本次神戶活動有多項購票體驗升級，只要購票參加神戶實體活動的玩家，就能享有豐富的遊戲內特典與專屬實體紀念品。
特殊地點雙倍明信片：造訪特殊地點可各獲得2張明信片，若活動當天未能走訪所有地點，活動結束後也可透過特別任務補收尚未造訪地點的明信片。
遊戲內探索加成：活動期間享花苗成長速度加倍、探測器取得更多道具，以及從巨大花朵獲得明信片所需花瓣數量減半等加成。
限定Mii服裝與合照：可獲得「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶限定氣球」Mii服裝，並自11月16日起於遊戲內製作Mii與皮克敏合照的特別明信片。
實體紀念品：活動當天前往神戶美利堅公園，出示票券即可領取活動地圖、皮克敏紙製遮陽帽、束口後背袋與雨傘吊飾等實體紀念品。
沒到日本神戶現場也沒關係 在台灣也能參加
沒辦法前往日本參加實體活動的玩家，也能在台灣時間11月27日（五）9:00至11月29日（日）23:59購票參加。活動期間持票玩家完成「走7000步」任務，即可獲得活動參加紀念徽章；完成「種植3000朵藍色繡球花」任務，則可獲得藍色「玫瑰花結」飾品皮克敏的金色花苗。玩家也能遠端參加出現在神戶及周邊城市的節慶蘑菇挑戰，收集特別設計的明信片。
「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶」相關資訊
活動時間：日本時間11月21日、11月22日9:00至18:00，玩家可選擇其中一天參加即可。
活動地點：日本神戶，造訪所有特殊地點的預估步行距離約為5公里。紀念品領取地點為美利堅公園。
票券售價：2900日圓（含稅，約新台幣587元）
票券購買方式：透過《Pikmin Bloom》App內「挑戰列表」中的「參加活動」購買，購票時須選擇參加日期及紀念品領取時段。票券數量有限，售完為止；購票後無法變更日期與時段。提醒玩家，兒童帳號無法參加實體活動。
「Pikmin Bloom Journey 2026：神戶（+周邊地區）各地挑戰」相關資訊
活動時間：台灣時間11月27日（五）9:00至11月29日（日）23:59
活動地點：全球玩家皆可參加
票券售價：新台幣330元
票券購買方式：於包含遊戲內商店在內的《Pikmin Bloom》官方商店購買。
活動官網：https://pikminbloom.com/pikmin-journey-2026-kobe
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參與「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶」實體活動的玩家，在活動開始時將獲得特別的金色花苗，培育出來的藍色皮克敏隨著同行探索與提升友好度，會戴上專屬的「玫瑰花結」飾品。活動期間，玩家可自由造訪神戶各個特殊地點，收集神戶特色飾品皮克敏金色花苗、藍色繡球花精華與限定明信片，並有機會取得紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗。
本次神戶活動有多項購票體驗升級，只要購票參加神戶實體活動的玩家，就能享有豐富的遊戲內特典與專屬實體紀念品。
特殊地點雙倍明信片：造訪特殊地點可各獲得2張明信片，若活動當天未能走訪所有地點，活動結束後也可透過特別任務補收尚未造訪地點的明信片。
遊戲內探索加成：活動期間享花苗成長速度加倍、探測器取得更多道具，以及從巨大花朵獲得明信片所需花瓣數量減半等加成。
限定Mii服裝與合照：可獲得「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶限定氣球」Mii服裝，並自11月16日起於遊戲內製作Mii與皮克敏合照的特別明信片。
沒辦法前往日本參加實體活動的玩家，也能在台灣時間11月27日（五）9:00至11月29日（日）23:59購票參加。活動期間持票玩家完成「走7000步」任務，即可獲得活動參加紀念徽章；完成「種植3000朵藍色繡球花」任務，則可獲得藍色「玫瑰花結」飾品皮克敏的金色花苗。玩家也能遠端參加出現在神戶及周邊城市的節慶蘑菇挑戰，收集特別設計的明信片。
活動時間：日本時間11月21日、11月22日9:00至18:00，玩家可選擇其中一天參加即可。
活動地點：日本神戶，造訪所有特殊地點的預估步行距離約為5公里。紀念品領取地點為美利堅公園。
票券售價：2900日圓（含稅，約新台幣587元）
票券購買方式：透過《Pikmin Bloom》App內「挑戰列表」中的「參加活動」購買，購票時須選擇參加日期及紀念品領取時段。票券數量有限，售完為止；購票後無法變更日期與時段。提醒玩家，兒童帳號無法參加實體活動。
「Pikmin Bloom Journey 2026：神戶（+周邊地區）各地挑戰」相關資訊
活動時間：台灣時間11月27日（五）9:00至11月29日（日）23:59
活動地點：全球玩家皆可參加
票券售價：新台幣330元
票券購買方式：於包含遊戲內商店在內的《Pikmin Bloom》官方商店購買。
活動官網：https://pikminbloom.com/pikmin-journey-2026-kobe