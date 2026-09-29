我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞運賽事逐漸步入尾聲，本屆主辦方因未採用傳統大型集中式選手村，各國選手分散入住郵輪、飯店及臨時住宿，導致交通車次疏落、生活接駁屢屢成為各國代表團的頭痛難題。然而，台灣這次的後勤支援卻讓第4度參加亞運的桌球女將陳思羽感嘆，不僅有專屬接駁專車，更有完善的中繼站補給，讓她忍不住高呼：「我是覺得100分都不夠，真的謝謝部長懂選手。」本屆亞運住宿型態複雜，陳思羽透露，大會接駁班車首班為上午6點30分，下一班竟要等到9點，調度相當僵硬。相比之下，中華隊後勤團隊早早為選手租用車輛並預約百餘間飯店房間，讓選手能直接從飯店預約「專車」直達場館。「最厲害的是我們飯店到球場都有專車可以預約，大家都知道在日本的計程車是很貴的。」陳思羽對這項交通安排給予極高評價甚至補充說：「所有接送大哥都可以用中文溝通。」身為亞運「4朝元老」，陳思羽親眼見證了中華隊後勤資源的進步。她回憶，過去桌球隊男女團一共10名選手，全隊僅配置2位教練和1位治療師。而本屆教練人數已翻倍增加至4人，治療師也擴編至2人，防護與運科團隊更隨時在現場支援，讓賽後恢復效率大增。「只能說真的要下很大的功夫。」陳思羽感性感謝所有後勤及醫療團隊的付出，她表示，一屆比一屆更進步的中華隊已經讓全世界看見，「無論最終比賽成績如何，改變都需要時間，至少我們都一起走在對的路上、變好的路上。」運動部部長李洋先前指出，早在4月前來日本考察時，就是希望從過往「自身當選手」的角度出發，提供最貼近實務需求的幫助。面對本屆大會預算精簡帶來的交通與住宿考驗，運動部透過提早租車、預訂飯店與建置中繼站，成功化解危機。李洋也特別感謝國訓中心、運科中心同仁與農業部的全力相挺。李洋強調，透過這套完善的「一站式服務」，就是希望在沒有選手村的狀況下，提供選手最堅實的後盾與心靈依靠，讓大家能毫無後顧之憂地在賽場上全力衝刺。