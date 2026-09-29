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緬甸知名的KK園區遭清剿後，詐騙集團並未離開妙瓦底，而是轉往當地其他據點，甚至建立新的園區，電詐產業並未就此消失。最新外媒調查發現，妙瓦底及周邊地區的詐騙網路正在重新布局，不僅有新的據點出現，部分舊有園區也重新活躍，甚至透過社群平台招募大批人員。獨立媒體《伊洛瓦底報》（The Irrawaddy）報導，妙瓦底地區的水溝谷（Shwe Kokko）詐騙中心，在遭到緬甸當局清剿後死灰復燃，而且規模持續擴大。這處位於緬泰邊境的園區，過去曾多次成為緬甸政府打擊電信詐騙的目標，當局曾拆除園區內大量建築，可最新調查顯示，相關詐騙活動並沒有因此消失。當地人士向《伊洛瓦底報》透露，新的詐騙據點持續在水溝谷周邊及附近森林、山區冒出來。部分園區看似被關閉，實際上犯罪活動只是轉移到其他地方。《伊洛瓦底報》分析超過9300則詐騙招聘廣告，其中一則廣告直接表示，一處「新中心」急需招募100名男女員工，工作內容涉及所謂的「美國聊天」，也就是透過聊天建立信任，再誘導受害者進行投資等詐騙。廣告開出的月薪約為2萬泰銖，換算美金約600元。《伊洛瓦底報》還發現，這類詐騙集團甚至降低對英文能力的要求，一名詐騙園區的人資表示，即使不會英文，也可以使用翻譯App工作。這顯示詐騙集團正在調整招募方式，以便在據點轉移後，迅速補充人力。報導還提到，部分妙瓦底南部的詐騙集團，因為當地戰事升溫，而往民主克倫佛教軍控制的地區轉移。這些新據點，有些位於較偏遠的山區，而且由地方武裝勢力控制、保護，外部執法單位要進入查緝相對困難。對詐騙集團來說，換到這些地方重新設立據點，也能降低遭到大規模清剿的風險。《伊洛瓦底報》分析的9300多則招聘廣告也顯示，約83.7％明確針對美國受害者，另外約13.6％針對歐盟國家。其中，「美國聊天」和「美國尋找」等工作術語，頻繁出現在招聘廣告中，顯示犯罪集團已經形成相當專業化的分工。從目前的情況來看，妙瓦底的問題，已經不只是某一座園區是否重新營運。大型園區遭到清剿後，犯罪集團可以把人員、設備及業務轉往更偏遠的地方，再透過Telegram等社群平台重新招募員工。最新外媒調查反而顯示，妙瓦底的詐騙網絡正在以更分散的方式重新布局：舊園區重新活躍、新據點出現，招聘廣告也持續流出。因此，KK等知名園區遭拆除，並不代表整個詐騙產業已經消失，而是能否切斷支撐這些犯罪集團持續招人、轉移及重新建立據點的整套網路。原文連結：