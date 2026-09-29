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曾被選為日本最可愛國中生的13歲女孩吉永帆乃加，近日正式加盟經紀公司「LUV」，宣布未來將踏入演藝圈發展，同時她也公開全新宣傳照，年僅13歲的她，精緻五官搭配自然空靈氣質，讓許多網友看完直呼：「這真的只有13歲嗎？」吉永帆乃加出生於2012年11月8日，目前13歲，從小就累計許多模特兒舞台經驗的她，在鏡頭前能輕易展現台風，因此靠著亮眼外型從「JC Miss Contest 2025」中脫穎而出，拿下冠軍，成為日本最漂亮國中生。本次吉永帆乃加在社群發文，透露自己在今年7月就加入經紀公司LUV，她也同時釋出宣傳照，照片中的她留著黑色長髮，超空靈氣質帶著一些青澀，漂亮外型掀起許多關注。吉永帆乃加透露，希望未來能挑戰舞蹈、歌唱等領域，她也感謝一路支持自己的粉絲與幕後工作人員，表示會持續努力，希望帶來「只有吉永帆乃加才能做到的表現。」照片曝光後也掀起討論，「臉精緻得太誇張」、「好可愛」、「不得了的潛力新人」，更有人直呼「這孩子才13歲是真的假的？」、「最強13歲！」