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NBA布魯克林籃網球星小波特（Michael Porter Jr.）在podcast中坦承2023年訪台期間，與網紅小A辣（黃唯恩）發生一夜情，細節曝光後掀起熱議，更讓小A辣紅到國外，甚至有人開出6位數邀約，不過都被她打槍。另外，小A辣近來因跨性別身分遭部分網友攻擊，她則抱持正向態度說：「努力把自己維持在喜歡的狀態，不是為了迎合誰的眼光，只是想在每一個階段，都成為自己最喜歡的樣子。」小A辣因和小波特約砲引起熱議，根據《鏡週刊》報導，消息曝光後有國內外網友湧入私訊邀約、開價6位數，甚至有東南亞網友直接問她：「我想約妳，我知道要很多錢，對嗎？」不過小A辣卻一一打槍，並強調自己沒有刻意招蜂引蝶。小A辣雖然是男兒身，但在2018年砸下200萬整形之後，2020年更前往泰國接受性別重置手術，從生理男性正式轉變為女性，甚至代表台灣參加跨性別選美。小波特日前在podcast中坦承2023年訪台期間，與小A辣發生一夜情，更表示對方外型「完全是我的菜。」不過，小波特事後卻稱對方倒貼、不知道小A辣是跨性別女性等，讓她遭到部分酸民攻擊。之後，小A辣還原與小波特的交流過程，痛批對方裝正派、隔天封鎖她等，而看到網路上的惡意言論，小A辣則不禁有感而發說，「沒有辦法要求全世界的人都喜歡跨性別，但不喜歡，不代表你就有資格羞辱別人。」並且向自己喊話：「努力把自己維持在喜歡的狀態，不是為了迎合誰的眼光，只是想在每一個階段，都成為自己最喜歡的樣子。」