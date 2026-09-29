《God of War（戰神）》準備掏錢！Sony Interactive Entertainment今（29）日宣布，《God of War Laufey》正式開放預購，確定將於2027年2月16日登上PS5，這回主角不再是玩家熟悉的「戰神」克雷多斯，而是妻子勞菲（菲）。官方也同步揭曉菲的全新武器「蛇弓」，能在近戰與遠距離攻擊間快速切換，蓄力後能一次射出最多5支箭，戰鬥方式和過去《戰神》系列大不相同。
《God of War Laufey》故事接續系列世界觀，主角改由克雷多斯的妻子勞菲，也就是「菲」擔綱，原本死亡應該是旅程終點，但菲死後卻意外在陌生世界甦醒，發現自己生前為保護克雷多斯與阿特柔斯所做的安排正面臨危機，為了拯救家人，菲闖入眾神死後世界「萬時界」，面對來自不同神話體系的眾神與生物。
新武器「蛇弓」亮相！蓄力一次最多射5箭
新作和克雷多斯強調力量、重武器的戰鬥風格相比，官方這次將菲定位成速度快、攻擊精準的戰士，玩法明顯走出不同路線。這次公開情報最大亮點，就是菲的新武器「蛇弓」，魔法弓平時能收起，戰鬥中可以瞬間展開拉弓射擊，讓玩家在近身砍殺途中直接補上箭矢，不必停下攻勢重新切換戰鬥節奏。
蛇弓共有兩種主要射擊方式。玩家將瞄準扳機完全按下後，會進入「精準模式」，不只射程變遠，還能鎖定敵人特定部位，只要命中就有機會限制敵人行動或攻擊能力；如果繼續拉弓蓄力，則能一口氣射出最多5支箭，直接打出強力齊射。
如果只半按瞄準扳機，則會切換成「腰射模式」，更適合近距離混戰，可一次快速射出多支箭矢。加上蛇弓射速快，玩家可以在武器與技能之間快速切換，甚至把被轟上半空的敵人一路射到下不來，連段玩法看起來相當有發揮空間。
還有爆炸箭、多目標攻擊！蛇弓也能改裝
官方透露遊戲將提供速射、爆炸以及多目標攻擊等不同箭種，玩家可依照敵人和戰況自由搭配，蛇弓還能裝上不同「弓鱗皮」，除了改變外型之外，也會帶來不同增益效果，並可陸續解鎖新技能。菲的劍、蛇弓和法器也都有自訂空間，可以依照偏好的打法調整配裝。
9/29放預購！普通版1990元
《God of War Laufey》今（29）日起正式開放預購，台灣PlayStation Store普通版售價1990元，數位豪華版售價2290元，豪華版另外包含迷你數位美術集、數位原聲帶、暗黑鍊金裝備套組以及遊戲內資源組合包。上市前預購任一版本，還能拿到「最後祈願盔甲套裝」、「弗朗克黃金葉飾外觀」以及遊戲內資源組合包。《God of War Laufey》預計2027年2月16日正式登上PS5。
我是廣告 請繼續往下閱讀
新作和克雷多斯強調力量、重武器的戰鬥風格相比，官方這次將菲定位成速度快、攻擊精準的戰士，玩法明顯走出不同路線。這次公開情報最大亮點，就是菲的新武器「蛇弓」，魔法弓平時能收起，戰鬥中可以瞬間展開拉弓射擊，讓玩家在近身砍殺途中直接補上箭矢，不必停下攻勢重新切換戰鬥節奏。
蛇弓共有兩種主要射擊方式。玩家將瞄準扳機完全按下後，會進入「精準模式」，不只射程變遠，還能鎖定敵人特定部位，只要命中就有機會限制敵人行動或攻擊能力；如果繼續拉弓蓄力，則能一口氣射出最多5支箭，直接打出強力齊射。
如果只半按瞄準扳機，則會切換成「腰射模式」，更適合近距離混戰，可一次快速射出多支箭矢。加上蛇弓射速快，玩家可以在武器與技能之間快速切換，甚至把被轟上半空的敵人一路射到下不來，連段玩法看起來相當有發揮空間。
官方透露遊戲將提供速射、爆炸以及多目標攻擊等不同箭種，玩家可依照敵人和戰況自由搭配，蛇弓還能裝上不同「弓鱗皮」，除了改變外型之外，也會帶來不同增益效果，並可陸續解鎖新技能。菲的劍、蛇弓和法器也都有自訂空間，可以依照偏好的打法調整配裝。
9/29放預購！普通版1990元
《God of War Laufey》今（29）日起正式開放預購，台灣PlayStation Store普通版售價1990元，數位豪華版售價2290元，豪華版另外包含迷你數位美術集、數位原聲帶、暗黑鍊金裝備套組以及遊戲內資源組合包。上市前預購任一版本，還能拿到「最後祈願盔甲套裝」、「弗朗克黃金葉飾外觀」以及遊戲內資源組合包。《God of War Laufey》預計2027年2月16日正式登上PS5。