iPhone 18系列上市後話題不斷，一名女網友近日騎車不慎摔倒，隨身攜帶的iPhone 18 Pro也在撞擊下嚴重變形，整支手機從側面看竟彎出明顯弧度，宛如意外變成「曲面機」。更讓人驚訝的是，雖然機身已經彎曲，螢幕沒有碎裂，開機、滑動等功能也暫時都能正常運作，讓原PO忍不住直呼「iPhone 18 Pro真的可以買，摔車彎了還能用！」照片與影片曝光後引發大量討論，甚至有網友笑稱：「再彎下去就可以變iPhone Duo了。」
iPhone 18 Pro摔車竟變曲面機！整支彎了螢幕還能用太驚人
原PO在Threads分享摔車後的iPhone 18 Pro，只見原本平整筆直的機身已出現明顯弧度，並非單純邊框凹陷，而是整支手機都被撞彎。從側面觀看，可以清楚看到機身呈現誇張的曲線，但正面螢幕並沒有出現碎裂或蜘蛛網狀裂痕，畫面仍可正常顯示，觸控操作也沒有明顯異常。
原PO表示，當時騎車發生意外，手機也受到猛烈撞擊，事後拿起來才發現竟然彎成這個模樣。所幸她本人主要只有皮肉傷，並沒有嚴重受傷，而手機目前使用起來也暫時沒有發現問題，後續打算再找時間詢問維修報價。
而根據蘋果官網資訊顯示，iPhone 18 Pro螢幕損壞維修價格為1萬2290元。
好多苦主也有同款彎曲iPhone！一票人勸別再用
貼文曝光後，在網路上迅速引起關注，不僅吸引超過10萬人按讚，影片更累積超過326.2萬次瀏覽，網友紛紛被特殊外型逗樂，「第一次看到自製曲線螢幕手機」、「再彎下去就可以變iPhone Duo了」、「自行摺疊欸，好強」、「這是新設計，這樣講電話就能服貼在臉上」、「無痛拿3D曲面螢幕」、「符合人體工學，直接貼合臉部曲線」。
也有不少過來人分享同款iPhone意外彎曲螢幕，「iPhone 4還5的時候我的手機被男友摔好幾次，還車禍被車搞軌，也是變彎的還可以用」、「iPhone 14也可以，被火車撞，功能都正常」、「iPhone 8出車禍後照樣用到現在」。
不過，也有網友特別提醒，手機經歷如此猛烈撞擊後，即使目前仍能使用，也不代表內部零件沒有受到影響，「手機一旦有重摔過一律不建議使用，只是短時間還能使用，時間久了手機一有問題就出來了，而且說不定你那一摔還有可能傷到主機板，只是沒有馬上顯現出來而已，我是過來人。」
也就是說，手機目前還能亮屏、滑動，不代表電池、電路板或其他內部零件一定毫髮無傷。若機身已經出現如此明顯的彎曲，實際受損程度仍難單靠外觀或基本功能判斷，還是建議先交由專業維修人員檢查，再決定是否繼續使用。
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原PO在Threads分享摔車後的iPhone 18 Pro，只見原本平整筆直的機身已出現明顯弧度，並非單純邊框凹陷，而是整支手機都被撞彎。從側面觀看，可以清楚看到機身呈現誇張的曲線，但正面螢幕並沒有出現碎裂或蜘蛛網狀裂痕，畫面仍可正常顯示，觸控操作也沒有明顯異常。
而根據蘋果官網資訊顯示，iPhone 18 Pro螢幕損壞維修價格為1萬2290元。
貼文曝光後，在網路上迅速引起關注，不僅吸引超過10萬人按讚，影片更累積超過326.2萬次瀏覽，網友紛紛被特殊外型逗樂，「第一次看到自製曲線螢幕手機」、「再彎下去就可以變iPhone Duo了」、「自行摺疊欸，好強」、「這是新設計，這樣講電話就能服貼在臉上」、「無痛拿3D曲面螢幕」、「符合人體工學，直接貼合臉部曲線」。
也有不少過來人分享同款iPhone意外彎曲螢幕，「iPhone 4還5的時候我的手機被男友摔好幾次，還車禍被車搞軌，也是變彎的還可以用」、「iPhone 14也可以，被火車撞，功能都正常」、「iPhone 8出車禍後照樣用到現在」。
不過，也有網友特別提醒，手機經歷如此猛烈撞擊後，即使目前仍能使用，也不代表內部零件沒有受到影響，「手機一旦有重摔過一律不建議使用，只是短時間還能使用，時間久了手機一有問題就出來了，而且說不定你那一摔還有可能傷到主機板，只是沒有馬上顯現出來而已，我是過來人。」
也就是說，手機目前還能亮屏、滑動，不代表電池、電路板或其他內部零件一定毫髮無傷。若機身已經出現如此明顯的彎曲，實際受損程度仍難單靠外觀或基本功能判斷，還是建議先交由專業維修人員檢查，再決定是否繼續使用。