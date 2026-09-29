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棒球女孩LOLO（樓季涵）不只外型亮眼，投球實力也再度成為話題。日前她現身雲林斗六棒球場舉行的「2026愛老人明星公益棒球賽」，更直接站上投手丘，接連面對羅國麟、陽耀勳與藝人「鯰魚哥」林建予等打者。其中陽耀勳雖然將她的投球擊成穿越中線的安打，跑上一壘後卻不斷甩手，似乎被球威震得不輕，相關畫面近日在社群媒體Instagram曝光後再度受到關注。第八屆「2026愛老人明星公益棒球賽」於9月12日在斗六棒球場舉行，由藝人與前職棒球員組成的「台灣閃亮之星棒球隊」及「祈樂傳奇明星隊」交手，希望藉由棒球賽事替失能、失智、失依的「三失」長輩募集資源。雲林縣政府也證實，這項公益棒球賽已連續8年在斗六舉行。而比賽期間的一個特殊橋段，就是由長期投入棒球運動的LOLO登板投球，面對陽耀勳上場，將她的投球打成投手前方滾地球，球穿越中線形成安打。不過陽耀勳跑上一壘後，可以看到他不斷甩著手，似乎被擊球瞬間產生的震動震得不輕，接著面對羅國麟、鯰魚哥時，LOLO都成功讓對方出局。LOLO本名樓季涵，過去因熱愛棒球及實際投球能力逐漸在網路累積人氣。她曾透露，自己最早因日本棒球漫畫《鑽石王牌》開始接觸棒球文化，大學時期加入球隊，才真正從基本動作開始接受訓練。不同於不少以看球、應援或球場生活為主的棒球創作者，LOLO本身具備實際投球能力，過去最快球速曾突破100公里，因此一度被球迷稱為「台版稻村雅美」。也因為真的具備棒球底子，她近年持續參與棒球活動、開球、節目及相關內容拍攝。今年公益賽陣容本身也相當有話題性，除了藝人許效舜、黃鐙輝、阿翔、李明洋等人之外，現場還有陳鴻文、陽耀勳等前職棒球員參與，多位藝人及球星共同到場響應公益。此外，包括羅國華、羅國龍、林晨樺、鄧志偉、黃恩賜等多位具有職棒資歷的球員也參與活動，讓這場公益賽不只是表演性質，也多了不少真正棒球人的對決元素。華山基金會表示，活動透過「一票雙愛」模式，希望同時協助弱勢長輩與兒童，賽事現場也安排啦啦隊、藝人演出及親子公益活動。