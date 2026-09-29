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民進黨立委沈伯洋、台北市長蔣萬安日前先後出席中山區中庄仔福德宮晚宴，兩人都獲贈象徵祝福的甘蔗，沒想到事後卻被踢爆，蔣萬安將甘蔗留在現場，引爆輿論炎上；福德宮董事長林春裕更一度氣得將甘蔗收起，酸嗆既然蔣萬安不要，就乾脆送給王世堅。隨著事件延燒，前總統陳水扁也加入戰局，以一句「蔗下甘尬了」留言，瞬間掀起網友熱議。林春裕表示，看到甘蔗留在路旁時，整個氣都上來了，後來把甘蔗拿到辦公桌後方放著，原本還打算轉送出去。他透露，自己是王世堅後援會總會長，既然市長不要這份禮物，乾脆送給王世堅，「堅哥不會嫌棄這個甘蔗的好壞」。北市府則解釋，蔣萬安當天緊接著要逐桌向鄉親致意，因此先將董事長致贈的甘蔗交給里長協助處理，活動結束後卻因一時疏忽沒有取回，事後已致電向林春裕致歉。新生里長曾國益也發聲澄清，蔣萬安當時請他將甘蔗從舞台上接下來，之後由里辦志工接手，活動結束後志工又將甘蔗帶回餐會座位，最後因疏忽忘了帶走才留在現場，並非刻意「丟在路邊」。此外，民進黨立委王定宇也在社群發文表示，與他同場錄影的國民黨新北市議員呂家愷得知消息後，隨即通知蔣萬安團隊，據了解團隊已派人前往福德宮取回甘蔗。事件最後卻意外歪樓，陳水扁在Threads留言「蔗下甘尬了」，立即引發大量網友接龍，從「甘催下台」、「沒差蔗一票」到「蔗下穩死了」等諧音梗紛紛出籠，讓原本的甘蔗風波迅速變成網路笑料。