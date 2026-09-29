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談2026更談2028 王金平與盧秀燕互動再受矚目

2026地方選舉倒數60天，台中市長盧秀燕與前立法院長王金平日前私下會面。盧秀燕今（29）日證實確曾拜訪王金平，並強調「不是密會」，由於王金平過去多次公開表態支持盧秀燕，這場談了兩三個小時的會晤，除了討論2026地方選舉，也觸及2028布局，也讓藍營2026選後的政治動向提前受到矚目。盧秀燕今天中午在台中市議會受訪表示，王金平是她在立法院時的老長官，自己6屆立委生涯有5屆是王金平擔任立法院長，王一直非常愛護她，因此不論擔任立委期間或後來出任台中市長，自己都會不時向王請益、探視。不只到王金平台北辦公室，有時也南下高雄到王金平的住家拜訪，「其實很多委員也是這樣子。」盧秀燕透露，這次與王金平談得非常愉快，「談了兩三個小時，意猶未盡」。她表示，選舉在即，王金平對於2026、2028有比較多看法，這次請益過程中，王金平「分析了很多的情勢，也做了很多的指導」。盧秀燕也說，未來有機會將再找時間拜訪這位老長官。王金平過去多次公開表態支持盧秀燕，2024年甚至曾表示，只要盧秀燕有意願參選國民黨主席，就是好人選；2025年則再度表態，如果盧秀燕參選，他會支持。此次兩人再度碰面，雖然盧秀燕強調是向老長官請益、並非「密會」，但在2026地方選舉進入倒數之際，兩人談及2028情勢，仍讓外界持續關注藍營地方選舉後的政治布局。