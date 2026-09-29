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國民黨今（29）日舉行立法實務研討會，據轉述，立法院長韓國瑜致詞時，提醒現在很多人在選縣市長，行政院不副署簡化為總預算被檔，很多人受到壓力，請立委注意；另外他也提醒立委，國民黨沒有任何容錯率，任何事情都會被放大，或許心裡會不舒服，這時候想一想，韓國瑜的命運多悲慘，被罵了多少年，但看他怎麼熬過來的，「全台灣被黑得最慘的人是我，但我還是笑臉迎人，季麟連罵我，我看到他也笑臉迎人」，稱要有肚量，沒肚量要怎麼活下去。國民黨今在立院群賢樓舉行立法實務研討會，商議新會期優先法案等。立法院長韓國瑜受邀致詞，但罕見不公開。不過據轉述，韓國瑜致詞時提到今年總預算延宕一事，稱很多老百姓問「到底要不要審預算？」，大家都搞不清楚，行政院不副署但簡化為因為總預算延宕，尤其很多同志在選縣市長，承受很大壓力，被簡化成一句話攻擊，要請各位立委注意一下。據悉，韓國瑜也提到，這次縣市長選舉，國民黨團「有箭沒有弓」，容錯率非常低，所犯的錯誤都會被無限放大，如果執政方有錯也會被扭曲，像是翁曉玲，有時候講得言之有理，再看蔣萬安，都天天報，都沒辦法反駁，所以這非常吃虧，是一個武器不對等的政治形態。韓國瑜會中更拿自身經歷比擬，說「全台灣被黑得最慘的就是我」，命運多悲慘、被罵了多少年，當市長老婆不准進高雄市府、當立法院長不准進立法院，但還是被說「夫人干政」，很多無中生有，但他還是熬過來，今天還是笑臉迎人，季麟連罵他，他看到季也是笑臉迎人，「我們要有這個肚量，沒有這個肚量你要怎麼活下去啊？」稱現場同志都有巨大壓力，任何事情都會被放大。