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陳念琴4強對上老對手 首局5：0領先

最終3：2險勝對手 進金牌戰、寫下生涯最佳

▲陳念琴擊敗北韓對手，順利挺進金牌戰。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年愛知名古屋拳擊項目持續於西尾市展開，中華隊「拳擊女王」陳念琴今（29）日女子65公斤級4強戰交手北韓好手黃孝順（Hyo Sun Hwang）雙方打得火熱，陳念琴經過3回合奮戰，最終3：2擊敗對手，闖進金牌戰。陳念琴昨為奪牌指標，今年8強戰力抗巴黎奧運銅牌好手素萬那彭（Janjaem Suwannapheng），最終5：0完封取勝，順利為中華隊再添得一面獎牌。本場4強戰，則面對熟悉的對手、北韓強敵黃孝順，兩人今年4月就在亞錦賽金牌戰相遇，陳念琴最終取勝獲得金牌，本次亞運再度交手，首局雙方就展開換拳，點燃場邊氣勢，陳念琴前段一記鉤拳正面打中對手，首局5：0領先。但第二局對方更積極搶攻，兩人也在場互相中央換拳，最終有4名裁判青睞北韓好手，陳念琴等於僅剩1分領先。最後一回合，陳念琴多次透過近身化解對手攻勢，並在最後20秒成功正面擊中對手，再度獲得3位裁判青睞，最終3：2擊敗對手，順利挺進金牌戰。陳念琴上屆亞運奪下女子66公斤級銅牌，巴黎奧運更站上頒獎台，本屆亞運確定進入金牌戰，至少確保銀牌，也寫下亞運生涯最佳。