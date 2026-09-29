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台灣射擊一哥楊昆弼今（29）日在名古屋亞運男子不定向飛靶個人資格賽第3天延續極佳手感，歷經5回合激戰後繳出高達123分的頂尖成績，不僅打破個人上屆杭州亞運止步第10名的陰霾，更一舉追平亞運大會歷史最佳紀錄，以資格賽總排名第一的霸氣姿態挺進決賽，將於台灣時間今日下午2點30分全力為中華代表團爭奪本屆賽事的第4面金牌。現年28歲的楊昆弼本屆亞運資格賽首輪雖以48分暫居第四，但次日手感升溫繳出滿靶表現，前四輪打出98分衝上榜首。今日最後一輪結束，最終以123分追平大會紀錄躍居龍頭。這項好成績對楊昆弼別具意義。早在2018年雅加達亞運他就曾締造個人金牌、混合銀牌的「穿金戴銀」輝煌紀錄。雖然上屆杭州亞運陷入低潮僅獲第10名，但本屆強勢回歸展現極強奪牌企圖心。楊昆弼18歲就征戰2016年里約奧運，並陸續挺進東京奧運與巴黎奧運，年僅28歲已是「奧運三朝元老」。本屆亞運儘管以第一名挺進決賽，楊昆弼下午仍將面臨強敵環伺。其中最大勁敵莫過於以122分緊追在後、排名第二晉級的中國29歲好手齊迎，齊迎曾在2024年巴黎奧運摘下男子不定向飛靶銀牌，兩人午後的頂尖對決將是金牌戰最大看點。此外，女子不定向飛靶賽事同樣傳出好消息，中華隊「八朝元老」林怡君與女將劉宛渝雙雙挺進決賽，台灣射擊代表隊有機會在今日下午迎來獎牌大豐收。