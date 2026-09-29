我是廣告 請繼續往下閱讀

AI網路管家把關基地台 AI樂團「聽音」協奏

▲智慧無人機室內精準巡檢系統，無需事先建圖，即可「邊走邊看」自主導航並完成巡檢。（圖／記者鍾泓良攝影）

搶佔6.37兆美元商機 技術司：強化系統整合

▲郭肇中致詞表示，ICT Tech Day已經舉辦10年，如今台灣已經在全球ICT有一定地位，高德納諮詢公司（Gartner）調查，2026年資通訊支出將可以達到6.37兆美元，包含AI、6G、機器人等，認為這也會是台灣發展的機會。（圖／記者鍾泓良攝影）

工研院攜手多家法人共同舉辦年度資通訊盛會「2026 ITRI ICT TechDay」於今（29）日登場，今年展會以「創新共構 智領未來」為主軸，聚焦未來四大新興市場，包含太空、低空、無人及Token等4種經濟，現場除了展示5G／6G 網路管理技術，也有「AI智慧樂器學習夥伴與即時協奏系統」，短時內聽懂演奏者旋律，並給予即時協奏。本屆展會匯聚來自4大法人6個單位，展出破30項跨域技術成果，橫跨「6G與衛星通訊、無人載具、AI應用」三大領域，且多數展品已進入真實場域驗證或產業化應用階段，展現台灣核心科技研發的厚實實力。舉例像是5G/6G 網路管理與組網產品AI-RAN 技術，如同為基地台配置了一位24小時待命的「AI專屬網路管家」。目前該技術已成功與和碩、智宏網、現觀及耀睿等國內大廠分別進行基地台與網管軟體的跨界合作；經實地驗證，可將網路修復時間縮短97%、通訊效能提升50%，並顯著降低基站營運能耗。而在創作方面，資策會開發「AI智慧樂器學習夥伴與即時協奏系統」，運用AI音色建模技術重現細緻的演奏音色，更能「聽懂」學習者的節奏變化，只要演奏者彈奏數十秒的音樂，就可自動搭配協奏的鼓聲、樂器，目前正協助國內傳統樂器製造商進行軟硬體加值轉型。另外，工研院也研發「智慧無人機室內精準巡檢系統」，無需事先建圖，即可「邊走邊看」自主導航並完成巡檢。經濟部產業技術司長郭肇中致詞表示，ICT Tech Day已經舉辦10年，如今台灣已經在全球ICT有一定地位，高德納諮詢公司（Gartner）調查，2026年資通訊支出將可以達到6.37兆美元，包含AI、6G、機器人等，認為這也會是台灣發展的機會。他表示，台灣擁有深厚的半導體與ICT製造基礎，下一步關鍵是進一步強化系統整合、場域驗證及國際市場鏈結能力。經濟部透過法人科技專案，串聯產研能量共同開發與驗證，協助產業從單一產品走向完整解決方案。工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，台灣資通訊產業的關鍵戰略在於「從單純硬體OEM/ODM代工與設備思維，升級為更高附加價值的軟硬整合、生態融合的服務思維」。未來的次世代通訊不僅服務人，也需服務AI Agents（AI代理）、自駕車、無人機、機器人等無人載具，因此研發方向除了繼續深耕6G技術外，也必須強化「環境感知」、「動態決策」與「自適應網路組網」。