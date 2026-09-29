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英國政府近日發布了一份公務員 AI 使用指南草案，提醒政府部門公務員如何安全、公平且永續將人工智能應用於公務中。有趣的是，該文件特別指出，公務人員在完成任務後，無需向 AI 聊天機器人表達感謝。根據科技媒體Tom's Hardware報導，這份名為《符合倫理且永續使用AI》（Using AI ethically and me Sustainably）的指南目前仍處於草案階段。文件提醒公部門員工，在使用 AI 時必須遵守各部門內部的具體規範與政策。儘管草案未點名特定部門，但顯示出英國官方已意識到不同業務性質將產生相異的使用模式。指南同時強調「適才適用」原則，並以具體工具為例，建議公務員在適當情境下選擇 Gemini Flash 而非 Gemini Pro，或使用 GPT Instant 代替 GPT Thinking。這份篇幅不到 600 字的指南，對使用 AI 提出了多項建議，其中包括在採納 AI 產出前必須嚴加審核。這不僅僅是為了確認資料數據的正確性，更包含確保使用者或民眾獲得公平對待，並避免出現刻板印象或歧視性語言。英國政府也特別提醒員工勿過度依賴 AI，並重申任何基於 AI 輸入所產生的內容或決策，最終責任仍由員工個人承擔。一旦發生差錯，絕不能推卸給 AI 工具。這一點在近期研究指出使用 AI 可能因增加工作量而加劇員工過勞的背景下，顯得格外值得關注。值得注意的是，在「高效使用 AI」指引中，英國政府建議使用者沒有必要向AI聊天機器人說「謝謝」，指南建議使用者應儘量減少提示詞（Prompts）的數量，並確保提示詞盡可能簡短、清晰直接。Tom's Hardware調侃，即便現實中確實沒有必要對聊天機器人道謝，但鑑於 AI 業者不斷警告該技術遲早「可能滅絕人類」，恐怕還是會有一些使用者選擇無視這項建議，繼續保持禮貌。