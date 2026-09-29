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黃鐙輝今年金鐘入圍成績亮眼，以《我們與惡的距離II》入圍「戲劇節目男配角獎」，也以《真料理兩鍋論》角逐「綜藝節目主持人獎」，參與的《九條好漢在一班》也入圍「益智及實境節目獎」。他今（29）日受訪時聊到家庭生活，提起岳母「萁媽」相當敢刷卡，不只常把副卡刷爆，還向他討論每月3萬5到4萬元的「終身俸」，讓他笑罵：「那就看她以後可以活多久。」黃鐙輝與岳母萁媽互動一向逗趣，他透露萁媽常常開口要錢，有時候是幾千、幾千慢慢拿，就像信用卡循環利率一樣「越滾越多」，也會因為卡刷不過打給他，甚至跟他說：「女婿，卡壞掉了。」黃鐙輝聽了直接吐槽：「不是卡壞掉，是妳壞掉了。」笑翻現場。他表示萁媽平常的開銷，包括去好市多採買，出國、還會申請「三節禮金」，偶爾還會買一些「有的沒的」，像是蠶絲被、名牌包等。他也無奈透露，岳母這個月就出國兩趟，他只能更加努力賺錢。黃鐙輝笑說，萁媽最近還跟他討論起「終身俸」，希望以後即使沒有幫忙照顧家裡，也能每月固定拿3萬5到4萬元，「她就是要領到死！」。他聽完也不客氣回她：「沒差啊，就看妳以後可以活多久。」他笑說這些話就算讓岳母聽到也沒關係，因為萁媽自己也不是正經八百的人，兩人互動就是這樣。被問到若金鐘得獎是否會包一份給岳母，黃鐙輝也秒回：「我上繳。」他笑說萁媽雖然很會花錢，但也很可愛，知道女婿入圍後相當開心，逢人就說「我女婿入圍」，還會到處燒香拜拜希望女婿得獎，轉頭再伸手給他要拜拜的香油錢，讓他又好氣又好笑。談到教養小孩，黃鐙輝表示，自己不主張用打罵教育，但也坦言有些孩子需要「嚇阻」。他分享兒子國小時曾偷拿同學的戰鬥陀螺、寶可夢卡牌，當時他看見兒子鬼鬼祟祟把卡放進口袋，還給了對方3次機會坦白，沒想到兒子仍否認。黃鐙輝最後把兒子帶進小房間，沒有動手打孩子，反而賞自己巴掌打到臉腫，並告訴兒子：「子不教，父之過。下次這些巴掌就會在你臉上，我還會把你送去警察局。」他表示那次是為了給孩子震撼教育，希望孩子知道偷東西不是小事，有時候兒子跟岳母爭執，他也要跳出來居中協調，感嘆上有老下有小，讓夾在中間的他經常左右為難。