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▲現場集結逾35家東高雄特色品牌。（圖／高市府觀光局提供）

▲活動同步祭出限量市集券。（圖／高市府觀光局提供）

高市府觀光局主辦「2026野趣東高雄－甲仙音樂市集」，將於10月3日上午10時至下午5時在甲仙大橋旁登場。活動集結金曲台語女歌手吳申梅、梁舒涵、尿布樂團等人氣卡司接力演出，並匯聚逾35家來自東高雄九區的特色美食、風土特產與人氣餐車，現場還有自然葉拓彩袋DIY、市集券限時增值20%、滿額抽獎及住宿回饋等多重好康。觀光局長高閔琳表示，「野趣東高雄」是觀光局持續推動東高雄永續旅遊的重要品牌，此次最終場選在甲仙舉辦，除延續旗山場次之山城音樂市集活動熱度，也將進一步串聯甲仙在地店家、小農及周邊六龜、杉林等區域特色，透過活動聚集人潮，讓旅遊腳步深入地方、消費留在地方，持續累積東高雄整體觀光效益。觀光局說明，本次音樂演出卡司堅強，開場由曾獲「斜坡上的樂團大賽」冠軍的排灣族「貳行程樂團」登台，以充滿能量的原民搖滾揭開序幕；接續由六龜原民青年組成的公益樂團「尿布樂團」，以質樸歌聲傳遞土地溫度；歌手梁舒涵也將攜手台瑞混血新生代余侑倫（Dylan）帶來活力合唱；壓軸則由曾奪得《超級紅人榜》冠軍、入圍金曲獎最佳台語女歌手的吳申梅登台演唱，陪伴民眾在山城景致中享受音樂。「野趣東高雄」風土市集則集結東高雄九區逾35家特色品牌，從農產加工、傳統工藝到特色甜點與人氣餐車，一站匯集山野好滋味。活動現場也規劃3梯次「自然葉拓彩袋」DIY體驗，由在地職人帶領民眾運用植物落葉脈絡創作專屬帆布袋，感受山林素材的創意魅力。另推出「500元現金換600元市集券」優惠，消費每滿100元可集1點，集滿6點即可參加抽獎。入住東高雄九區合法旅宿的旅客，憑住宿證明至活動服務台，還可免費兌換100元市集券，鼓勵遊客將活動行程延伸至周邊旅宿與景點。觀光局提醒，來到甲仙參加活動，可順道安排山城小旅行，走訪甲仙特色街區、品嚐在地芋筍美食，感受大武壠族文化與東高雄山林風光！歡迎民眾10月3日相約甲仙，為「野趣東高雄」今年系列活動畫下精彩句點。更多活動及旅遊資訊，可至高雄旅遊網官網、Facebook、Instagram及「高雄GO！」APP查詢。