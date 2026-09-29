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國民黨今（29）日舉行立法實務研討會，據《NOWNEWS今日新聞》掌握，黨主席鄭麗文在閉門會議中宣布，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩是黨團成員，要立委們支持，同時「竹北不可以幫邱臣遠站台」。國民黨今在立法院舉行立法實務研討會，包括國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連和一級主管們，以及立法院長韓國瑜、智庫執行長張顯耀都到場。閉門會議中，有桃園立委詢問藍白合規定，「能否幫白議員站台？」鄭麗文說，原則上只有縣市長開放，黨規是不行，但大家各自選區看狀況，更舉立委王鴻薇替白議員許甫站台為例，「不會就這樣要黨紀處分」。隨後鄭麗文也提到藍白切的新竹縣選情，稱縣長參選人徐欣瑩會贏，竹北市長參選人吳旭智也會贏，更說彰化沒有這麼悲觀，要大家多幫忙，但也宣布徐欣瑩是黨團成員要支持，「竹北不可以幫邱臣遠站台」。鄭麗文說，要力挺徐欣瑩到底，不要忘記選將是國民黨提名的，新竹一定要贏，「包括我在內，不是任何人可以私相授受跟分贓的」，藍白合僅限於縣市長的合作，一定要力挺黨籍議員，大家的相挺可以五分、三分，大家都知道怎麼樣自己拿捏。民眾黨主席黃國昌27日晚間貼出照片，包括藍委徐巧芯、羅智強、葉元之、洪孟楷、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、牛煦庭共8人和民眾黨竹北市長參選人邱臣遠同桌用餐、加油打氣