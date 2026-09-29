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鯊魚爆紅就有人發幣 任何人都能「蹭迷因」

Pump.fun每天冒出大量新幣 熱門關鍵字常被搶著發行

市值看似千萬仍可能難脫手 專家示警高度投機

韓國釜山北港親水公園近日因一條長約3.5公尺的鯊魚意外爆紅，不僅吸引大批民眾前往「追鯊」，甚至有人趁著熱度推出同名迷因加密貨幣「Bukangi（부캉이）」。截至28日下午，這款才問世約一週的迷因幣市值已達126萬美元（約新台幣3900萬元），不過專家提醒，這類加密貨幣缺乏實際用途、投機性極高，價格也容易遭到操縱，投資人若貿然追高，恐面臨難以脫手的風險。根據韓聯社報導，「Bukangi」是韓國網友替這條鯊魚取的暱稱，結合釜山北港（Bukhang，북항）與韓文常見的可愛化稱呼而來。隨著鯊魚成為熱門話題，相關迷因迅速從社群平台延燒到加密貨幣市場。加密貨幣業界資料顯示，迷因幣發行平台Pump.fun在9月20日出現名為「Bukangi」的加密貨幣，截至28日仍持續交易。截至當天下午2時，「Bukangi」每枚價格僅約0.00126142美元，看似相當低廉，但整體市值已達約126萬美元。所謂「迷因幣」（meme coin），通常是以網路熱門人物、動物、事件或迷因為靈感推出的加密貨幣。與部分具有支付、區塊鏈應用等功能的加密資產不同，許多迷因幣本身缺乏實際用途，價格主要取決於社群熱度及市場炒作，因此具有高度投機性。「Bukangi」就是典型案例。這條約3.5公尺長的鯊魚本月18日起出現在釜山東區北港親水公園水域，原本引發安全疑慮，當局也呼籲民眾不要靠近岸邊，沒想到反而迅速成為網路話題。大量遊客甚至特地前往現場「追鯊」。根據釜山設施公團統計，光是24日至27日的中秋連假4天，北港親水公園就湧入48.3萬人次；從19日起計算，截至28日累計人次更達56萬8800。網路熱度很快被搬進加密貨幣市場，9月20日，也就是鯊魚現身消息曝光後不久，「Bukangi」迷因幣隨即出現。發行「Bukangi」的平台Pump.fun註冊於英屬維京群島，主打使用者不需要具備特殊程式開發能力，也能快速建立自己的迷因幣，因此每天都有大量新加密貨幣誕生，但其中許多也很快乏人問津。韓國熱門話題過去也曾被製作成迷因幣，包括「Lovebug」、大貓熊「福寶」等關鍵字，都能在市場找到相關加密貨幣。由於發行門檻低、缺乏嚴格限制，一旦某個關鍵字突然爆紅，市場往往迅速出現多款名稱相近甚至幾乎相同的迷因幣，投資人也更難判斷其來源與可信度。加密貨幣業界提醒，迷因幣價格波動通常極為劇烈，加上市場參與者較少，市值及價格容易受到少數交易影響，因此不能單純以「市值很高」判斷其流動性或投資價值。Tiger Research研究員安光浩（안광호）指出，過去已經有大量以韓國熱門事件為題材的迷因幣出現，「如果買錯了，很可能連找到賣出時機都很困難，最後只能被套牢。」因此，雖然「Bukangi」趁著釜山鯊魚熱潮迅速累積逾百萬美元市值，但其價格仍主要受到話題熱度與投機交易左右。當鯊魚熱潮退燒後，相關迷因幣能否維持交易量與價格，仍存在高度不確定性。至於真正的「Bukangi」，釜山市政府、釜山海岸警衛隊及國立水產科學院等單位已著手討論如何將鯊魚安全引導離開北港水域。