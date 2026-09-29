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▲台灣好市多針對商品是否調降，表示將綜合考量各項因素，持續發揮全球採購規模的優勢，提供會員具競爭力的商品與價格。（示意圖／取自「好市多商品資訊分享」）

▲好市多新任執行長瓦克里斯（Ron Vachris）。（圖／IG@costco）

美國零售巨頭好市多（Costco），近期收到關稅退款，金額高達1.84億美元（約新台幣58億元），執行長宣布將退款回饋給消費者，多項商品價格調降。台灣好市多針對商品是否調降表示，「關稅相關影響因各區域及商品而有所不同，我們也將綜合考量各項因素，持續發揮全球採購規模的優勢，提供會員具競爭力的商品與價格。」《Fox Business》報導指出，好市多在第四季收到一筆關稅退款，金額高達1.84億美元（約新台幣58億元），其中包含1.74億美元的關稅退款本金，以及1000萬美元利息。好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）表示，公司決定將部分退款回饋給會員，主要透過方式實現，讓會員也能享受到關稅退款帶來的好處。由於關稅影響範圍不只食品，許多日常用品及非食品商品同樣受到進口關稅影響，因此公司將退款分散運用在不同品項，希望讓更多會員受惠。好市多最新財報也指出，這筆關稅退款對本季財報產生一次性影響，讓每股稀釋後盈餘增加約0.15美元。公司除了將部分退款投入會員優惠，也優先運用在對會員影響較大的商品，希望讓會員能直接感受到關稅退款所帶來的價格回饋。