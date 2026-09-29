美國零售巨頭好市多（Costco），近期收到關稅退款，金額高達1.84億美元（約新台幣58億元），執行長宣布將退款回饋給消費者，多項商品價格調降。而台灣消費者也好奇是否為全球調降策略？對此台灣好市多表示「將綜合考量各項因素，提供會員具競爭力的商品與價格。」
執行長宣布「日用品降價」！台灣好市多回覆了
台灣好市多針對商品是否調降表示，「關稅相關影響因各區域及商品而有所不同，我們也將綜合考量各項因素，持續發揮全球採購規模的優勢，提供會員具競爭力的商品與價格。」
關稅退款近58億元 美國好市多宣布回饋會員
《Fox Business》報導指出，好市多在第四季收到一筆關稅退款，金額高達1.84億美元（約新台幣58億元），其中包含1.74億美元的關稅退款本金，以及1000萬美元利息。
好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）表示，公司決定將部分退款回饋給會員，主要透過下半季商品降價方式實現，讓會員也能享受到關稅退款帶來的好處。
生鮮、飲料到日用品 多類商品價格已反映
美國好市多表示，相關回饋已陸續反映在多項商品價格上，涵蓋蔬果、肉品、飲料、家居用品及五金商品等。由於關稅影響範圍不只食品，許多日常用品及非食品商品同樣受到進口關稅影響，因此公司將退款分散運用在不同品項，希望讓更多會員受惠。
好市多最新財報也指出，這筆關稅退款對本季財報產生一次性影響，讓每股稀釋後盈餘增加約0.15美元。公司除了將部分退款投入會員優惠，也優先運用在對會員影響較大的商品，希望讓會員能直接感受到關稅退款所帶來的價格回饋。
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台灣好市多針對商品是否調降表示，「關稅相關影響因各區域及商品而有所不同，我們也將綜合考量各項因素，持續發揮全球採購規模的優勢，提供會員具競爭力的商品與價格。」
《Fox Business》報導指出，好市多在第四季收到一筆關稅退款，金額高達1.84億美元（約新台幣58億元），其中包含1.74億美元的關稅退款本金，以及1000萬美元利息。
好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）表示，公司決定將部分退款回饋給會員，主要透過下半季商品降價方式實現，讓會員也能享受到關稅退款帶來的好處。
美國好市多表示，相關回饋已陸續反映在多項商品價格上，涵蓋蔬果、肉品、飲料、家居用品及五金商品等。由於關稅影響範圍不只食品，許多日常用品及非食品商品同樣受到進口關稅影響，因此公司將退款分散運用在不同品項，希望讓更多會員受惠。
好市多最新財報也指出，這筆關稅退款對本季財報產生一次性影響，讓每股稀釋後盈餘增加約0.15美元。公司除了將部分退款投入會員優惠，也優先運用在對會員影響較大的商品，希望讓會員能直接感受到關稅退款所帶來的價格回饋。