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謝志忠轟「詐騙就該重判」 追問共犯：一個都不能放過

豐原王姓一家5口命案今（29）日二審宣判，涉案被告「李團長」李惠雯被控詐欺、恐嚇取財及洗錢防制等罪，二審駁回上訴、維持一審11年判決。親赴法院聆判的台中市議員謝志忠痛批「詐騙就該重判！」他指出，5條寶貴生命因這起犯罪事件消逝，判決結果仍難符合社會期待，唯有進一步釐清、追查所有共犯結構，才能讓公平正義真正落實。台中豐原王姓一家5口前年陷入「黃金、團購投資」騙局，45歲女團購主李惠雯涉嫌以「借新還舊」的方式操作類龐氏騙局，拿後期投資人的資金支付前期投資人利息，再以高獲利話術吸引王家人持續投入，陸續掏出752萬元，最終不僅血本無歸，更背負沉重債務。檢方指控，李女為逼迫王家人還款，長期傳送恐嚇訊息，甚至傳送割腕流血照片施壓，使王家人長期承受巨大心理壓力，最終釀成5人死亡的悲劇。李惠雯一審遭判11年徒刑，案件也衍生民事求償。台中地院日前審理民事案件時，因羈押中的李女未出庭，再判她應賠償另外2名被害人共226萬6000元。今天刑事二審宣判，台中高分院認為一審判決之刑度並無不當，維持原判11年徒刑，全案還可依法上訴。謝志忠表示，詐騙已成為台灣嚴重的社會問題，每一起詐騙案件不只是被害人個人受害，往往連家人也會被拖下水，甚至造成家庭破碎。他認為，本案不能只看到李惠雯個人的刑責，仍有許多疑點有待釐清，並追問「主要牽線的張姓美容師沒事嗎？地下錢莊及暴力討債沒事嗎？」他強調，相關人員是否涉案、應負何種法律責任，仍應由司法機關逐一釐清，不能讓任何可能涉及犯罪的人員脫離調查。謝志忠指出，「詐騙就是要重判」，司法除了追究已被起訴者的責任，也應持續追查背後的犯罪結構，讓案件相關責任一一釐清，才能給亡者及家屬一個交代。他也呼籲，政府及司法機關應從案件中找出防堵詐騙及暴力討債的漏洞，避免類似悲劇再次發生，讓下一個家庭不必承受同樣的傷痛。