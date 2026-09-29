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因應護理人力短缺與留任挑戰，義大大昌醫院將人才培育落實於每段成長歷程，因此義大大昌醫院特別舉辦「護理義周年—新手護理師成長典禮」，以「走過365天的淬鍊，從護理新芽蛻變為守護生命的力量」為主軸，為到職滿一年的新手護理師獻上肯定與祝福。護理工作充滿挑戰與責任，新進護理師初入臨床，須面對照護技能、工作節奏與角色轉換等重重考驗。義大大昌醫院除安排臨床教師提供教學與專業指導，更為每位新人配置新手導師，藉由傾聽、適時關懷，陪伴其渡過適應期，讓新人在成為照護者的路上，也能被團隊穩穩接住。活動結合週歲禮與成年禮概念，典禮流程以「荊棘試煉之路」、「記憶冥想盆密室」、「成長光廊」、「護理守護者成長典禮」及「榮耀盛宴」五階段，引導新人回望來時路、找到專屬印記，並由導師們陪伴穿越成長光廊。典禮中播放臨床教師影片、進行打破枷鎖儀式、頒發紀念禮盒及合影，象徵新人從被守護者蛻變為守護生命的專業力量。義大大昌醫院院長張基昌表示，一周年不只是年資累積，更是勇氣、能力與專業認同的里程碑。醫院藉由公開表揚感謝新手護理師的堅持與努力，同時也感謝臨床教師及導師們的悉心傳承與陪伴。未來將持續完善教學、關懷與支持制度，打造讓護理人員安心學習、被看見並願意永續發展的友善職場，誠摯邀請更多護理夥伴加入義大大昌醫院，共同守護病人、成就護理志業。