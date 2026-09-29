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黃鐙輝今年金鐘入圍3項，今（29）日受訪時除了分享入圍心情，也聊起當年拍攝電影《艋舺》的回憶。他透露，自己17年前剛成為新手爸爸時，正好遇上《艋舺》改變人生，當時阮經天、趙又廷、鳳小岳、黃鐙輝與蔡昌憲組成「太子幫」，大家知道他未婚懷孕、準備養小孩後，全都義氣相挺，甚至約好要當孩子的乾爹，每年包紅包給小孩。黃鐙輝回憶《艋舺》對他的轉變非常大，當時的他形容自己還像個「沒禮貌的小屁孩」，卻因為即將成為父親，人生突然被迫長大。他笑說自己感謝當年未婚懷孕，因為小孩出生後，讓他從一個玩心很重的人，慢慢變成真正的爸爸。他也提到，當時拍《艋舺》對他來說是重要轉捩點，從電影到後來演員之路越走越穩，回頭看這17年，除了作品改變他，小孩與家庭也讓他變得更有責任感。黃鐙輝透露，當年太子幫成員知道他即將當爸要養小孩之後，全都很有義氣地說：「我幫你養啊！」大家還講好通通都是乾爹。這些年來只要過年帶孩子去拜年，大家也都會包紅包，且數目還不小，讓他笑說紅包「可以吃一陣子」。他說阮經天等人這些年都有包紅包，雖然金額與細節沒有特別強調，但每次拜年都能感受到兄弟情。至於岳母萁媽會不會跟著去拜年，他也笑說，萁媽很愛帥哥所以也會一起去，但阮經天會不會包給萁媽，他就不確定了。黃鐙輝還加碼分享，太子幫當年雖然都喊著要幫忙養小孩，但大家其實也不是每個人都很有錢，「那時候鳳小岳跟蔡昌憲比較窮。」不過即使如此，眾人仍一路支持，這份情誼讓他至今都相當感謝。如今黃鐙輝以《我們與惡的距離II》再度叩關金鐘男配角獎，綜藝主持也獲得肯定。他表示能與許多前輩、好友一起入圍已經非常開心，至於得獎與否則平常心看待，「能被看到就很感動了」，並且他與吳宗憲、沈玉琳、胡瓜、曾國城等人一同角逐獎項，對此他也說其實自己不求能得獎，能跟大哥並列入圍就已經不得了，如果贏了就更不得了，以後見到他們都要拱手致謝「大哥承讓，大哥承讓！」