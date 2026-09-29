開槓桿炒股雖能放大獲利，但市場翻轉將引發斷頭災難！已陷入「四貸同堂」高槓桿投資的民眾，面臨哪些致命風險？萬一遭到追繳拍賣，為何債務反而越還越多？法丞律師事務所所長陳樹村律師深入拆解法院清償順序陷阱，並提供兩招避險與退場指引，呼籲投資人切勿落入債務擴大的深淵。
🟡四貸同堂風險曝！多殺多與債務滾雪球陷阱
高槓桿操作在股市回檔時極易引發追繳斷頭與多殺多慘劇。法丞律師事務所所長陳樹村律師提醒，強制執行拍賣時的法定清償順序為「先充費用 ➔ 次充利息違約金 ➔ 最後才充本金」。若拍賣金額不足抵償，本金並未減少，殘餘本金繼續滾算高額利息，導致「資產遭拍賣卻越欠越多」的滾雪球悲劇，終身遭核發債權憑證追討，個人信用完全破產。
🟡獲利先落袋為安！律師教兩招優先結清債務
已開「四貸同堂」者該如何避險退場？陳樹村律師提出兩大解套原則：第一、「獲利落袋為安」，賺錢應將利潤轉清貸款或配置到穩固資產，建立護城河；第二、「優先清償高利債務」，獲利後務必優先還清利率較高的信貸、車貸、融資與租賃借款，降低利息負擔以守住現金流，避免遭龐大利息吃垮。
🟡陷入卡債信貸危機？善用債務清理條例解套
若不幸資金鏈斷裂，陳樹村律師強調切勿「借名登記脫產」避債，否則極易遭他人侵吞財產且債務跟隨一生。若真無力負擔，最合法的解套退場機制，是儘速向法院申請「消費者債務清理條例（債清）」，透過更生或清算程序合法重整財務，才能避免債務無限擴大，爭取東山再起的機會。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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高槓桿操作在股市回檔時極易引發追繳斷頭與多殺多慘劇。法丞律師事務所所長陳樹村律師提醒，強制執行拍賣時的法定清償順序為「先充費用 ➔ 次充利息違約金 ➔ 最後才充本金」。若拍賣金額不足抵償，本金並未減少，殘餘本金繼續滾算高額利息，導致「資產遭拍賣卻越欠越多」的滾雪球悲劇，終身遭核發債權憑證追討，個人信用完全破產。
已開「四貸同堂」者該如何避險退場？陳樹村律師提出兩大解套原則：第一、「獲利落袋為安」，賺錢應將利潤轉清貸款或配置到穩固資產，建立護城河；第二、「優先清償高利債務」，獲利後務必優先還清利率較高的信貸、車貸、融資與租賃借款，降低利息負擔以守住現金流，避免遭龐大利息吃垮。
🟡陷入卡債信貸危機？善用債務清理條例解套
若不幸資金鏈斷裂，陳樹村律師強調切勿「借名登記脫產」避債，否則極易遭他人侵吞財產且債務跟隨一生。若真無力負擔，最合法的解套退場機制，是儘速向法院申請「消費者債務清理條例（債清）」，透過更生或清算程序合法重整財務，才能避免債務無限擴大，爭取東山再起的機會。
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