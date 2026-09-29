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周偉航：有點社會經驗的都知道事情大條了

台北市中庄仔福德宮日前舉辦「福德正神聖誕千秋晚宴」，市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都獲贈象徵祝福的甘蔗，孰料事後卻被爆出，蔣萬安將甘蔗棄置在廟宇旁，引發輿論炎上。對此，時事評論員周偉航也忍不住在社群發文吐槽，還等人家爆出來才回去找，這整組人馬到底是多低能。對於甘蔗為何留在廟方現場，台北市政府說明，蔣萬安當天接著要逐桌向在場鄉親致意，因此先將董事長致贈的甘蔗交給里長協助處理，活動結束後卻因疏忽忘記取回，事後已致電向廟方董事長林春裕致歉。市府強調，這是行程過程中的疏失，對造成的困擾感到不好意思。新生里里長曾國益也還原當天經過表示，蔣萬安因接著要逐桌敬酒，請他協助將甘蔗從舞台上接下來，因此再請里辦志工代為接手。活動進行期間，志工將甘蔗帶回餐會座位，直到晚宴結束時，才因一時疏忽忘記帶走，最後留在現場。曾國益強調，實際情況並非所謂「把甘蔗丟在路邊」，自己也已向董事長表達歉意。不過，周偉航則從幕僚工作角度提出質疑，當天是土地公的生日活動，即使沒有宗教信仰，「你去一個大咖的生日會上祝壽，大咖因為很看重你，所以送你一個特別的回禮。等你離開，這大咖發現你把回禮丟在他家門口」，有點社會經驗的，都知道亂丟土地公甘蔗的事超大條，結果藍營的網軍還是專注地在洗金華國中沒食物中毒，和教師節放假是國民黨的功勞。周偉航並以自身過去擔任隨行助理的經驗指出，政治人物行程收到的物品通常都應仔細紀錄下來，後續才能寄回禮、紀念品給對方；而這回事件，正常幕僚離場時發現甘蔗不見，就會回頭去找了，還等人家爆出來才回去找，這整組人馬到底是多低能。