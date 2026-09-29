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台股今（29）日迎來中秋節後首個交易日，盤勢開低走弱，加權指數盤中一度下跌逾200點。權值股IC設計龍頭聯發科（2454）早盤賣壓沉重，股價跌破5000元整數大關，盤中最低下探4925元，收盤價報4910元，重挫375元、跌幅達7.1%，成交量突破6000張，成為盤面焦點，也對大盤指數形成壓抑。聯發科近期股價波動明顯，今日早盤再度失守5000元關卡，市場關注低檔是否有買盤進場承接。儘管短線股價受到大盤震盪影響拉回整理，外資法人仍看好聯發科長線ASIC業務發展。美系外資最新研究報告指出，聯發科大客戶Google下一代TPU v9（代號Humufish）拉貨需求強勁。外資最新供應鏈調查顯示，Google正研擬採用台積電（2330）CoWoS先進封裝，作為2027年TPU的備援架構。報告指出，目前聯發科與台積電正積極合作，隨著台積電擴大先進封裝產能支援，有望降低外界對後續出貨的疑慮。外資更預估，聯發科2028年ASIC業務營收上看540億美元，因此將目標價由5588元大幅上修至6188元。除了Google訂單能見度受到市場關注外，外資也將聯發科第二個CSP（雲端服務供應商）客戶視為後續成長的重要觀察指標。外資分析，聯發科具備高階IP與完整IC設計能力，加上近期與輝達（NVIDIA）展開NVLink Fusion合作，未來拿下另一家AI導向CSP或AI實驗室ASIC專案的機會受到市場關注。市場傳出，SpaceX及某頂尖AI實驗室均展現合作意願，最快可能在今年第4季確認相關合作案。若後續合作進一步落地，市場將視為聯發科ASIC業務持續擴大的新催化劑。