全球最暢銷遊戲IP之一《Minecraft》又有重量級新作報到，Mojang Studios睽違6年推出動作RPG續作《Minecraft Dungeons II》，今（29）日正式上市，PS5、Switch 2、Xbox Series X|S與PC玩家全都能玩，Xbox Game Pass會員更可在上市首日直接開玩。《Minecraft Dungeons II》是2020年《Minecraft Dungeons》續作，主打俯視角動作RPG與刷寶戰鬥，玩家改拿武器，在成群怪物之間一路殺出重圍。官方表示，即使沒有玩過前作，也能直接從《Minecraft Dungeons II》開始。
前作2500萬人玩過！《Minecraft》新作等了6年
《Minecraft Dungeons II》是2020年推出的《Minecraft Dungeons》正統續作，不同於《Minecraft》本傳挖礦、蓋房子與自由建造，新系列改走類似《暗黑破壞神》的俯視角動作RPG玩法，玩家拿起刀劍、弓箭與各種裝備，在大量怪物間「刷寶」、培養角色，也能和朋友合作闖關。
《Minecraft Dungeons II》世界變更大 最多4人一起玩
相較前作以一個個關卡推進，《Minecraft Dungeons II》把世界改為彼此連接的探索地圖，玩家能自由尋找新路線、遭遇事件與隱藏地點，同時增加更多武器、裝備欄位、敵人及角色培養內容。遊戲支援單人遊玩，也能最多4人進行線上或本機合作，適合揪朋友一起刷裝備。
「The Sift」明年回到《Minecraft》本傳
這次最值得《Minecraft》老玩家注意的，其實不是新武器，而是全新維度「The Sift」。玩家在《Minecraft Dungeons II》中可以透過神祕裂縫進入The Sift，裡面擁有與原本世界完全不同的生態、怪物、方塊與環境規則，包括會影響玩家與周遭角色的特殊變化。更大的伏筆在於，Mojang已經確認The Sift未來還會加入《Minecraft》Java版與Bedrock版。外媒也指出，將是《Minecraft》十多年來罕見的大型「新維度」擴張。
PS5台灣售價848元
《Minecraft Dungeons II》支援Steam、Xbox Series X|S、PS5、Nintendo Switch以及Nintendo Switch 2，Steam標準版定價29.99美元、豪華版49.99美元；台灣PlayStation Store的PS5標準版售價則為848元，並支援繁體中文，Xbox方面，《Minecraft Dungeons II》9月29日首日加入Game Pass Ultimate與PC Game Pass，可透過主機、PC及雲端遊玩。
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《Minecraft Dungeons II》是2020年推出的《Minecraft Dungeons》正統續作，不同於《Minecraft》本傳挖礦、蓋房子與自由建造，新系列改走類似《暗黑破壞神》的俯視角動作RPG玩法，玩家拿起刀劍、弓箭與各種裝備，在大量怪物間「刷寶」、培養角色，也能和朋友合作闖關。
《Minecraft Dungeons II》世界變更大 最多4人一起玩
相較前作以一個個關卡推進，《Minecraft Dungeons II》把世界改為彼此連接的探索地圖，玩家能自由尋找新路線、遭遇事件與隱藏地點，同時增加更多武器、裝備欄位、敵人及角色培養內容。遊戲支援單人遊玩，也能最多4人進行線上或本機合作，適合揪朋友一起刷裝備。
「The Sift」明年回到《Minecraft》本傳
這次最值得《Minecraft》老玩家注意的，其實不是新武器，而是全新維度「The Sift」。玩家在《Minecraft Dungeons II》中可以透過神祕裂縫進入The Sift，裡面擁有與原本世界完全不同的生態、怪物、方塊與環境規則，包括會影響玩家與周遭角色的特殊變化。更大的伏筆在於，Mojang已經確認The Sift未來還會加入《Minecraft》Java版與Bedrock版。外媒也指出，將是《Minecraft》十多年來罕見的大型「新維度」擴張。
PS5台灣售價848元
《Minecraft Dungeons II》支援Steam、Xbox Series X|S、PS5、Nintendo Switch以及Nintendo Switch 2，Steam標準版定價29.99美元、豪華版49.99美元；台灣PlayStation Store的PS5標準版售價則為848元，並支援繁體中文，Xbox方面，《Minecraft Dungeons II》9月29日首日加入Game Pass Ultimate與PC Game Pass，可透過主機、PC及雲端遊玩。