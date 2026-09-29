賽後本人親自解釋那是滑手機在社群看到的「閃身步」，「我其實從第一天就想嘗試了，但是一直壓住，剛剛贏了才想說，那我小小的閃一下就好，當作小小的慶祝。」

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「閃身步」當慶祝動作 意外嚇到日本官方人員

本場對手改變節奏 陳念琴贏在「穩」字

▲陳念琴最後喊話，要把中華隊氣勢打出來，延續給明天的林郁婷。（圖／特派記者朱永強攝）

台灣「拳擊女王」陳念琴今（29）日於名古屋亞運4強擊敗北韓好手，順利挺進金牌戰，賽後她在場上做出閃躲動作來慶祝，本人現場演繹時，還不小心嚇到一旁幫忙拿手機的日本工作人員，陳念琴也趕緊笑著道歉。陳念琴亞運這幾天滑手機時，看到「閃身步」，就一直想把它加入到慶祝動作中，「我想說不行，我要忍住，可是就有時候跟教練聊天一下就滑一下，然後教練就問我：『你在幹嘛？』。」陳念琴還說，就連剛剛在擂台上，當教練跟她提到要怎麼閃躲對手時，她的身體也忍不住擺動，還演繹給現場媒體看，結果不小心差點撞到一旁幫忙拿手機的日本亞運官方人員，陳念琴也趕緊道歉，現場記者都笑成一片。談到本場面對北韓對手，陳念琴表示，過去今年3月亞錦賽才對過，但對手今天改變打法，第一回合相對保守，「她不衝了，但是她把她的武器放在第二回合，我們其實有預測她第2回合會改變，但節奏確實有被她打亂。」陳念琴認為，自己贏在比對手更穩一點，但實際上內心相當激動，教練也會在一旁拉住她，跟她說「念琴忍住。」，「我今天比完賽，我就去看我下一場對手，看完了就這樣子，我就會去Lawson之類逛逛走走，我覺得不要再想，因為再想只會給自己更多的焦慮然後緊張，就不要為還沒有發生的事情焦慮。」陳念琴最後也喊話，要把中華隊氣勢打出來，延續給明天的林郁婷，「然後讓她在下一場也順利，我們一起站在那個最頂的那個頒獎台上，我們一定可以的。」