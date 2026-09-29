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受夠異味困擾數十年！台中南屯水肥資源處理中心退場遙遙無期，市議員吳佩芸今（29）日開砲，痛批市府態度消極。吳佩芸強調，污水接管普及後水肥量已顯著減少，市府不能等到烏日水資源回收中心完工才做打算，要求環保局「現在就啟動退場評估」，給受害居民一個交代。吳佩芸指出，環保局過去曾發布新聞稿表示，隨下水道普及、水肥場收受量降低後會適時評估停營。既然市府早已明確此政策方向，就應提早盤點未來收受量變化與替代處理方式，劃定明確的退場條件與時間表，而非總以「未來會評估」敷衍忍受臭氣數十年的地方居民。吳佩芸強調，現在不能等到污水下水道全部完成接管、烏日水資源回收中心完工之後，才開始討論南屯水肥資源處理中心要不要退場，而應該提前進行評估，盤點未來收受量的變化及替代處理方式，並把退場條件與期程先規劃起來。對此，台中市長盧秀燕回應，為鼓勵污水接管，市府已自 9 月 1 日起將化糞池廢除補助提高至 2 萬元，未來也會持續改善該處環境衛生問題。吳佩芸最後強調，地方居民需要的是市府具體的行動與明確的時間表，環保局必須正面回應兩大關鍵問題，南屯水肥場退場評估何時正式啟動？何時能提出完整的評估結果與後續處置期程？讓市民清楚了解市府的轉型規劃，看到具體改變。