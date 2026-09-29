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▲豪雨中遭雷擊 女騎士當場昏迷（圖／截自Ｘ）

▲豪雨中遭雷擊 女騎士當場昏迷（圖／截自Ｘ）

越南義安省榮市日前發生驚悚天災意外，一名47歲女騎士在雨中行駛時，竟遭落雷直接擊中，連人帶車摔落路邊昏迷。綜合越南媒體報導，事發於9月25日中午11時52分左右，地點位於榮市長榮坊海關環島。當時天空突然暴雨傾盆，並伴隨劇烈雷鳴，路段上車流量不小，多輛汽機車正在環島周邊行駛。根據後方車輛行車紀錄器拍下的畫面，一道閃電從天而降，正中一輛行進中的電單車，現場隨即傳出巨響。遭雷擊的女騎士胡氏香（Hồ Thị Hương）車身嚴重晃動，隨後失控衝撞路邊倒地，當場失去意識，頭部並流血不止。附近民眾與路過車輛見狀，立刻上前協助，將她緊急送往義安友誼多科醫院搶救。院方表示，患者送抵時情況相當危急，右前臂、背部、臀部及右大腿均有嚴重燒燙傷，頭部也有外傷出血。經緊急包紮止血後，她目前已恢復意識，仍留在加護病房持續觀察。氣象部門指出，9月正值越南北部與中部的季節交替期，容易出現強降雨與強烈雷陣雨。事發當時，當地受大陸冷高壓邊緣影響，對流天氣相當旺盛。專家說明，雷雨胞形成時，落雷會循著電阻最小的路徑釋放能量，行駛在空曠道路上的電單車騎士，因此特別容易成為雷擊目標。氣象專家呼籲，民眾在戶外遇上強烈雷雨時，應儘速前往堅固建築物內避難，切勿逗留在空曠處，同時要遠離大樹、電線桿、水源與金屬物品，以確保安全。