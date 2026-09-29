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▲《蘭香如故》譚松韻（左）和劉學義先婚後愛。（圖／翻攝自微博@電視劇蘭香如故）

正在熱播的古裝劇《蘭香如故》原本因超過40集，根據中國廣電總局過去規定，需分為上下季播出，但因收視太好，官方也宣布一路播到大結局，讓粉絲嗨翻。只不過在宣傳時大量曝光未播出的劇情，像是男女主角的結局，劉學義飾演的林錦岐只活到50歲，男二韓梁（牛駿峰 飾）被凍死等，讓劇迷追劇體驗受到影響，還登上微博熱搜。《蘭香如故》由譚松韻、劉學義出演，女主角「許蘭香」不向命運低頭，一步步活出自己的劇情深受好評，但也因為戲劇爆紅，官方在宣傳時提前曝光許多未播劇情，熱搜話題還直接點破結局，如「蘭香如故BE」、「林錦岐只活到50歲」、「韓梁被凍死」等，讓觀眾還沒追到新集數，就已經在熱搜上看完全劇。劇透內容不只是官方播放的片段，還有網友自行加工過後的劇情，兩者混雜，導致不知哪一版本才是真的，加上日更進度緩慢，讓人不知道該上網爬文，還是乖乖追跟播，這樣的方式也掀起兩派亂陣，有人認為劇透式宣傳可獲得短期流量，但卻讓體驗感大打折扣，也有人贊成這樣的方式，能讓觀眾更加快速了解人物動機，引來好奇。然而最根本的原因可能是劇組未預期到戲劇會爆款，導致前期準備的宣傳素材不足，線下的合體活動也不夠多，只能大量重製戲劇片段，不只是《蘭香如故》，先前井柏然和孫千主演的《早春晴朗》也是如此，因沒想到會大爆，播出後才緊急召回演員補拍素材。