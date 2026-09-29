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九層塔不合格率高達8成

▲九層塔是此次農藥殘留抽驗的重災區，10件樣品中有8件不符合規定，不合格率高達80%。（圖／消基會提供）

最高風險係數141.9 還驗出禁用「陶斯松」

▲消基會召開記者會公布農藥殘留調查，指出九層塔不合格率達8成，並呼籲主管機關將九層塔、青蔥列為加強抽驗品項。（圖／消基會提供）

消基會籲加強抽驗九層塔、青蔥

九層塔是不少台灣小吃的靈魂配角，但農藥殘留問題值得注意，消費者文教基金會今（29）日公布「2026蒜、蔥及九層塔農藥殘留調查測試」，針對市售蒜、蔥、九層塔共30件樣品進行檢驗，結果共有10件不符合《農藥殘留容許量標準》，其中九層塔10件就有8件不合格，不合格率高達80%；蔥也有2件不合格，只有蒜10件全數過關。消基會指出，分別在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市六都的傳統市場、超市及大賣場採樣，購入蒜、蔥、九層塔各10件，共30件樣品，進行410項農藥殘留及二硫代胺基甲酸鹽類農藥檢測。結果顯示，10件蒜全數符合規定；10件蔥中有8件合格；九層塔則有高達8件不合格。消基會進一步統計，這10件不合格的蔥及九層塔樣品，共計檢出16種農藥；九層塔8件不合格樣品的風險係數介於2.0至141.9，其中最高一件達141.9。從檢測結果來看，風險係數最高的九層塔樣品來自台中建國市場，驗出賽洛寧1.28ppm、百克敏1.40ppm，其中百克敏容許量為0.01ppm，該件樣品風險係數達141.9。另有一件九層塔驗出殺蟲劑「陶斯松」0.01ppm。消基會指出，陶斯松及甲基陶斯松屬於有機磷殺蟲劑，若長期、過度暴露，可能危害人體神經傳導，尤其嬰幼兒、孕婦等族群更需留意；國內自2026年1月1日起已禁止輸出、販賣及使用陶斯松。消基會表示，根據台北市政府衛生局2025年6月至2026年5月公布的生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，蔥及九層塔過去也曾出現不合格情況，顯示這類調味用蔬菜的農藥殘留問題並非單一個案。針對此次九層塔不合格率達80%、青蔥也有20%不合格，消基會呼籲主管機關應將九層塔、青蔥等「調味用特殊蔬菜」列為加強抽驗重點，並強化產地安全用藥輔導與採收期管理，同時建立產銷追溯機制，避免不合格農產品持續流入市場。