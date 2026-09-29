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▲玩猜歌遊戲時，HARUTO把BABYMONSTER〈SHEESH〉，說成了「SHIT」，嚇得差點跪下來。（圖／讀者提供）

▲粉絲為炡禹準備了生日驚喜，他開心地露出兩顆招牌門牙，真萌。（圖／讀者提供）

▲高雄流行音樂中心迎接TREASURE到來，推出城市應援，天藍色點燈非常漂亮。（圖／讀者提供）

▲城市應援中居然有特色紅綠燈，連成員ASAHI、道榮、庭煥都到現場打卡，但庭煥只顧著吃冰沒拍、道榮拍照技術跟漂亮的臉蛋是兩回事，讓粉絲哭笑不得。（圖／讀者提供）

韓國男團TREASURE中秋連假帶著「TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE」在高雄開唱，因為成員俊奎病休中，由其他9位成員帶著俊奎的心上台嗨唱，他們不僅苦練中文演唱周杰倫神曲〈告白氣球〉，還用超標準中文說「今晚夢到我」、「老婆我愛你」，讓現場粉絲全都尖叫到沒聲音。TREASURE以〈IF I〉揭開演出，搭配LIVE BAND現場演奏，中間穿插SOLO及不同組合的特別舞台，其中志焄、道榮合唱中文歌〈告白氣球〉；材赫、庭煥、炡禹、ASAHI則是COVER〈姊姊很漂亮〉，讓現場不管是姐姐妹妹都愛到口水流出來；YOSHI、玹碩、HARUTO演唱小分隊歌曲〈NALLY NA〉，還走下台跟粉絲互動，氣氛嗨到最高點。9名成員隨後分成黑、白兩隊進行「A／B選擇遊戲」，看看和「TREASURE MAKER（粉絲名）」的答案是否一致，遊戲準備了不少和高雄有關的選擇題，包括和TREASURE在高雄約會，想一起戴著耳機看夕陽，還是騎雙人腳踏車；另外還有「龍虎塔／駁二特區約會地點二選一」，每題答案都由現場粉絲用掌聲決定，只不過龍虎塔似乎不受到粉絲待見。另一關「WE ARE YG FAMILY」則只聽3秒前奏搶答歌手及歌名，答對後還得直接唱跳，現場共準備10首歌曲，不過中間發生了有趣的小插曲，那就是HARUTO把BABYMONSTER〈SHEESH〉，說成了「SHIT」，嚇得差點跪下來。經過一輪激戰，優勝隊伍獲得應景的月餅及蛋黃酥，一群人乾脆直接在台上吃了起來。高雄是這次TREASURE亞洲巡演的最後一站，對首次造訪的TREASURE來說格外具有紀念意義。大合照前，9名成員輪流發表感言，ASAHI用中文大喊「我愛你們」，材赫則表示，雖然高雄是巡迴最後一站，但他們和高雄的緣分才剛開始；YOSHI則是說「等等！我有練習！『老婆我愛妳』」、道榮則用超級標準的中文說「今晚，夢到我」，超驚人中文實力讓粉絲全部看傻。感言結束後，現場突然推出蛋糕，提前替9月28日生日的炡禹慶生，他表示能在亞洲巡演最終場的舞台上和大家一起慶生，對他來說相當有意義，為了慶祝炡禹的生日，家人包括哥哥、奶奶也都特別來到現場，只是哥哥似乎看不得弟弟上班飯撒粉絲，花車時期全程低頭不敢看。9人隨後和全場留下大合照，原以為演出就此結束，粉絲仍不願離去，最後更成功喊出二安，TREASURE再度回到舞台，為高雄場以及這次巡迴畫下完美句點。為迎接TREASURE到來，高雄從24日起推出一系列城市應援，高雄流行音樂中心、愛河、美麗島及高雄港旅運中心亮起限定「TREASURE LIGHT」，街頭還能找到粉絲「TREASURE MAKER」專屬交通號誌，高雄巨蛋則有TREASURE列車進站特別播音，不少粉絲趁著演唱會前往各地打卡。