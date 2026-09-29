我是廣告 請繼續往下閱讀

▲行政樓層房型選用英國有機香氛品牌Bamford沐浴用品。（圖／高雄日航酒店提供）

高雄日航酒店以日式款待精神串聯高雄城市景點、藝文活動與細緻住宿服務，為休閒及商務旅客提供兼具便利性與舒適度的住宿選擇。在開幕即將迎來兩周年之際，酒店行政客房備品也於今年全面煥新，提供從洗沐、睡眠到休息的完整客房體驗，為演唱會住宿、秋冬輕旅行及商務入住提供更完整的休憩體驗。高雄日航酒店推出「秋冬住房專屬禮遇」，免費加入One Harmony會員並提前預訂住房，最高可享83折優惠，行政樓層客房平日每晚7,500元起，入住行政樓層即享日航行政酒廊全時段餐飲禮遇，包含半自助式早餐、下午茶及雞尾酒時光。早餐提供現點現做的季節水果日式厚鬆餅、法式可麗餅及多款西式主餐；下午茶與雞尾酒時光則供應輕食、甜點、熟食與多款精選酒飲。酒店行政客房備品於今年全面煥新，行政樓層房型選用英國有機香氛品牌Bamford沐浴用品，經典天竺葵香氣提供洗沐過程中的舒適感受；房內另備有Damana睡眠噴霧，以萊姆、洋甘菊與橙花香氣，為睡前時光增添柔和氣息。行政客房minibar咖啡則選用夿萐咖啡 100% 阿拉比卡掛耳咖啡，旅客可於客房內享用精品咖啡現沖的香醇風味；床墊選用席夢思Beautyrest® Double Side Pillow Top頂級床墊，為每一位旅人帶來深層而安穩的優質睡眠。此外，行政酒廊設有2間商務會議室，住客可享每日1小時免費使用禮遇（需提前預約），另提供一站式入住與退房服務及洗衣服務優惠，便利商務旅客於住宿期間處理工作與會議需求。