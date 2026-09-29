我是廣告 請繼續往下閱讀

陳柏任2020年一戰成名 原有望奪牌

陳柏任挺舉3次都失敗 最終無緣獎牌

第20屆名古屋亞運台灣舉重好手陳柏任，今（29）日於男子110公斤級決賽出戰，抓舉項目189公斤暫居第2，只要挺舉至少222公斤就保底銀牌，結果陳柏任歷經前2次失敗，第3次成功過頂後，裁判卻經過錄影檢視，判定他左手臂彎曲，最終改判失敗，陳柏任因挺舉無分數，最終錯失銀牌。陳柏任2020東京奧運男子96公斤級上陣，總和381公斤拿到第5名，抓舉挺舉都破全國紀錄，成為台灣指標選手。本次進入110公斤級決賽，與其他5位好手同場競逐，陳柏任被認為是奪牌大熱門。陳柏任抓舉第一次試舉185公斤，第2次189公斤也成功、先追平個人生涯最佳成績，公斤數在所有選手中暫排第2，僅次於烏茲別克好手。在率先登場的抓舉項目中，陳柏任開把185公斤順利過關，第二次試舉189公斤也成功舉起，追平個人最佳紀錄；雖然第三把挑戰195公斤失敗，但仍以189公斤的成績在所有選手中暫居第二，僅次於烏茲別克名將。進入挺舉項目，只要按照規則，陳柏任舉起222公斤、總和便能達到411公斤保底銀牌，他開把設定220公斤卻意外失敗，第2次222公斤也失利，最後一次維持222公斤希望保底銀牌，雖成功將槓鈴舉過頭頂，但隨後裁判團重播審視後，判定其左手臂出現彎曲動作，不算在成績中，最後挺舉3把皆失敗，僅以無成績作收，痛失銀牌。烏茲別克名將朱拉耶夫以破世界紀錄抓舉197公斤、挺舉226公斤、總計423公斤獲得金牌，銀牌則由原本第三的土庫曼選手Shahzadbek Matyakubov以抓舉188公斤、挺舉：222公斤；總計410公斤拿到。