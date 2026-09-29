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▲參山處長曹忠猷手提人氣商品，化身最吸睛「購物王」，展現喔熊專賣店豐富商品魅力(圖／參山處提供2026.9.29)

喔熊粉絲快衝！台灣觀光代言人「喔熊組長」專賣店今(29)日於高鐵台中站 TR 鐵道故事館盛大開幕，一口氣上架超過30項熱門周邊。為慶祝專櫃成立，即日起至10月11日開跑「滿額雙重回饋」，消費滿1,000元（含喔熊商品）不僅能直接獲贈限量「聯名款媽祖紀念小雨傘」，還能現場轉動幸運轉盤抽周邊，讓行經臺中的旅人購物兼試手氣。開賣首日一早便吸引不少往來旅客停下腳步選購，其中印有「TAIWAN」字樣的帽子、喔熊 T 恤及舒適頸枕最受青睞。開幕現場更特別安排「喔熊頸枕」與「喔熊痛包」熱血競標活動，民眾接連喊價、踴躍互動，將現場氣氛推向高潮；完成消費的旅客隨後挑戰幸運轉盤，為購物行程多增添了一分遊戲感與驚喜。參山處長曹忠猷表示，高鐵臺中站為中臺灣重要的旅運門戶，每日有大量出國國人與來臺的外籍遊客在此會流。此次特別與深耕鐵道文創逾 20 年的「TR 鐵道故事館」合作，選在三鐵共構的交通樞紐設立專櫃，就是希望能讓國內外遊客更便利地買到臺灣專屬的觀光吉祥物紀念品。曹忠猷指出，試賣期間具有高度臺灣識別度的商品極受歡迎，不僅可愛更富含紀念價值，希望透過期間限定行銷活動，吸引更多人把喔熊與臺灣的故事帶到全世界。參山處說，本次活動最大的亮點就是「消費一次、雙重回饋」。自即日起至 10 月 11 日止，凡於店內單筆消費滿 1,000 元（且內容包含喔熊專櫃商品），即可一次解鎖兩項優惠：第一重可獲得免費兌換兼具實用與收藏特色的「聯名款媽祖紀念小雨傘」1 支；第二重可免費參加「幸運轉盤」1 次，有機會再把更多喔熊周邊商品帶回家。從熱門服飾、頸枕到各式生活小物，讓旅客能依預算與喜好自由搭配，大幅提升逛店與採買的樂趣。參山處表示，TR 鐵道故事館長期以「旅行臺灣、記錄臺灣」為核心，透過鐵道文化與地方特色串聯旅途記憶；其據點位於臺中高鐵、臺鐵與捷運三鐵共構的重要交通樞紐，讓來自各地的旅人在轉乘之間，能輕鬆感受臺灣鐵道與地方文化的獨特魅力。