我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（29）日中秋節後首個交易日開低走低，加權指數終場大跌393.17點，以47632點作收，跌幅0.82%，成交量7850.39億元。盤中指數一度下探47573點，終場失守4萬8000點關卡；台積電則力守平盤，收在2475元。美股前一交易日全面走跌，台股今日開盤即承壓，以大跌151點開出，指數開低後一路震盪走弱，盤中最高來到48045點，最低下探47573點，終場收在47632點，下跌393點。權值股方面，台積電（2330）終場維持平盤，收在2,475元，在大盤重挫近400點之際仍力守平盤，成為支撐指數的重要力量；不過其他大型電子股表現偏弱，壓抑大盤走勢。其中，聯發科（2454）終場收4,910元，大跌375元、跌幅7.10%，失守5000元整數關卡，成為今日盤面跌勢最受矚目的權值股之一；台達電（2308）收1,835元，下跌75元、跌幅3.93%；國巨*（2327）收548元，下跌32元、跌幅5.52%。其他電子權值股方面，聯電（2303）收153.5元，下跌0.5元、跌幅0.32%；景碩（3189）收955元，下跌7元、跌幅0.73%。大型電子股多數走弱，也成為今日加權指數下挫的主要壓力來源。不過，在大盤下跌近400點之際，盤面仍有部分個股逆勢走強。成交排行個股中，嘉晶（3016）收172.5元，大漲12.5元、漲幅7.81%；臻鼎-KY（4958）收498.5元，上漲23元、漲幅4.84%；聯茂（6213）收620元，上漲25元、漲幅4.20%。此外，南亞（1303）收247元，上漲9元、漲幅3.78%；友達（2409）收35.05元，上漲0.85元、漲幅2.49%，在大盤回檔之際仍有買盤進駐。代表中小型股表現的櫃買指數今日相對抗跌，終場下跌0.74點、收412.25點，跌幅0.18%，成交金額1,815.78億元；櫃買市場終場上漲481家、下跌586家，跌幅明顯低於加權指數，顯示中小型股整體表現相對有撐。