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遺作還原斷交前夕 吳進木：離任時邦交仍穩固

關鍵在尼國大選？吳進木稱台灣選擇「站隊美國」

吳進木稱「我方先放棄尼國」

斷交後隔天獲尼國籍 當年掀「叛國」爭議

吳釗燮曾替他說明：他可能也是「被陷害」

外交部駁斥：對所有邦交國都努力到最後一刻

台灣與尼加拉瓜2021年底斷交後，時任駐尼大使吳進木因卸任不久即獲尼國授予國籍，一度遭朝野質疑甚至被批「叛國」。如今時隔近5年，吳進木遺作《清脆沉聲：吳進木外交生涯的回音》近日出版，書中針對斷交一事否認「知情卻未通報」，並主張當年真正轉折在尼國總統大選後，台灣選擇跟進美國立場、未向連任的奧蒂嘉（José Ortega）致賀，最終導致尼國轉向北京；他並認為，政府事後將責任歸咎中國，又未替他澄清國籍爭議，讓自己成為「蒙冤大使」。吳進木過去二度出任駐尼加拉瓜大使，第二次任期於2021年11月17日結束。他在書中提到，直到離任當天，台尼關係仍然穩固，沒有明顯邦交生變跡象，因此12月斷交消息傳來時，他也相當震驚。吳進木回憶，斷交當天是由接任大使李岳融通知，他第一時間甚至脫口表示「怎麼可能？」他並否認外界當時質疑他早已掌握斷交情資，因此提前辦理退休、置產等說法。吳進木在書中將台尼關係急轉直下的時間點，指向2021年11月7日尼加拉瓜總統大選。當時奧蒂嘉再度連任，但美國及歐洲多國不承認選舉結果，並持續對尼國政府及高層官員祭出制裁。吳進木表示，駐館在大選前後曾多次以電報向外交部示警，若相關政治情勢處理不慎，可能衝擊台尼邦交。他主張，關鍵在於台灣政府當時選擇跟隨美方立場，未在奧蒂嘉勝選後致賀；相較之下，宏都拉斯總統當選人出爐後，台灣隔天即表達祝賀，形成明顯落差，而這項差別待遇讓尼加拉瓜高層感到不滿，之後才逐步轉向北京。吳進木表示，他離任後原本認為外交部會妥善處理後續關係，直到斷交後再透過不同管道了解，才得知事情並非單純由尼國突然轉向，而是「我方先放棄尼加拉瓜」。這項說法與當年外交部對外強調中國挖角、施壓造成斷交的說法不同，也成為這本遺作最受關注的內容之一。不過，由於相關內容屬吳進木生前依自身掌握資訊及事後了解所提出的說法，當年台尼斷交的完整決策過程與雙方實際交涉內容，仍需更多官方資料才能完整還原。另一方面，台尼2021年斷交後，吳進木即被公告取得尼國國籍。由於他才剛卸下大使職務，且仍屬涉密人員，事件迅速引發政治與國安爭議。當時朝野都有政治人物公開批評，質疑吳進木是否早已知情，甚至有人以「叛國賊」形容他。監察院後續調查也曾指出，吳進木在台尼斷交時取得尼國國籍，與國人對外交官忠誠義務的期待有所衝突，並要求外交部檢討相關制度。不過，時任外交部長吳釗燮2022年也曾公開替吳進木說明認為，依吳進木向外交部的說法，他離職前是被尼國政府要求填寫相關文件，對方告知用途是申請「榮譽國民」，沒想到台尼斷交後，尼方卻直接宣布授予他正式國籍。吳釗燮因此表示，從吳進木的角度來看，他「也是被陷害」。吳進木對此則在遺作中進一步自述，當時他遭到輿論及政治攻擊時，外交部沒有積極替他說明，讓他多年外交生涯因此蒙上污名。吳進木後續於2025年4月23日因膽管癌病逝，享壽73歲。而針對吳進木遺作的內容，外交部政務次長陳明祺今（29）日強調，政府對所有邦交都要努力維持，台灣對尼加拉瓜的邦交關係也是一路努力維持到最後一刻，最終情勢發展至斷交，我們都非常地惋惜。