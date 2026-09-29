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民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安26日晚間先後出席中庄仔福德宮晚宴，兩人都獲贈甘蔗作為祝福，其中蔣萬安拿到的甘蔗多達40節，事後被踢爆他將此心意丟在現場，慘遭外界批評。對此，中華民國無任所大使、公視影集《通靈少女》劇中原型人物劉柏君說明，甘蔗是由地方80多歲長者親手栽種、發願每年敬獻土地公，呼籲蔣萬安應好好對待長輩。相關消息爆出後，立刻掀起一片罵聲，蔣萬安方面則解釋，當天因為緊接著要逐桌向鄉親致意，於是先將甘蔗交給里長協助保管，活動結束時一時疏忽忘了拿回，並已向福德宮董事長林春裕致歉。新生里長曾國益也還原當下情況表示，蔣萬安請他協助將甘蔗從台上接下，再由里辦志工接手，最後因撤場匆忙而遺留現場，並非刻意丟棄在路邊。劉柏君指出，這次送給沈伯洋與蔣萬安的2根甘蔗，是由地方80多歲長輩用心栽種，其發願每年兩度在廟宇慶典時敬獻土地公。當天是由里民志工遞上台，再由林春裕分別致贈給2位參選人，並非由董事長事前刻意挑選哪一根要送給誰。劉柏君強調，這些栽種甘蔗的地方長輩都是「很好的長輩」，即使發現送給市長的甘蔗被留在路邊，里民也沒有因此口出惡言，不過事件發展至此，地方居民的心情「應該大家能體會」，也呼籲蔣萬安應好好對待這些長輩。