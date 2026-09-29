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◼︎台北市9月30日停水範圍

▲台北市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市9月30日停水範圍

▲新北市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市9月30日停水範圍

▲台中市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市9月30日停水範圍

▲台南市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市9月30日停水範圍

▲高雄市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣9月30日停水範圍

▲宜蘭縣9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣9月30日停水範圍

▲彰化縣9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲彰化縣9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣9月30日停水範圍

▲雲林縣9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣9月30日停水範圍

▲屏東縣9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣9月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，9月30日（週三）在以及共9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，最長停水時間長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市9月30日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：9月30日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：9月30日11時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路三段531巷和平東路3段531巷及575巷(直接用水戶:停水62戶)🕦影響時間：9月30日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：9月30日10時至16時(共6小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水84戶)🕦影響時間：9月30日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：9月30日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路59巷(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：9月30日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水84戶)🕦影響時間：9月30日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：9月30日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：光興街86號至223號、大同南路65號至73號、中正南路72巷1號至7號、中正南路80巷6號至14號 (直接用水戶:停水66戶)🕦影響時間：9月30日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：溪尾街66號至70號、溪尾街60巷9及11號、自強路四段51號53號及53號之１(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：9月30日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：福隆路49號至121號(單號側)、14號至52號(雙號側)(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：9月30日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：中華路83巷(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：9月30日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區大雅區：忠義里。共1個村里。🕦影響時間：9月30日23時至1日05時(共6小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區歸仁區：中正一街、中正三街、中正二街、中正五街、中正八街、中正六街、中正十街、中正南路一段、仁愛八街、仁愛十街、信義南路、公園八街、公園十街、公園路、和平南街、大成一街、大成二街、大成八街、大成六街、大成十街、大成路、大智街、大順三街、大順街、復興路。以上均含巷弄。🕦影響時間：9月30日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區新化區：大德路、大新路、太平街。🕦影響時間：9月30日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區永康區：大灣路1~57號(單號側/含巷弄) /大灣路37巷6弄(單雙號) 、7弄(單雙號)、8弄(單雙號)、9弄(單雙號)、20弄(單雙號)、30弄(單雙號) /大灣路41巷(單雙號)/大灣路51巷(單雙號)/文賢街212~226號(雙號側)。🕦影響時間：9月30日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西港區：金砂里。共1個村里。🕦影響時間：9月30日08時30分至16時(共7小時半)停水原因：管網委外建置及漏水調查📍停水地區楠梓區：創新路、土庫一路、土庫三路、土庫二路、土庫五路、土庫八街、土庫路、岳陽街、旗楠路、東寧路、楠梓新路、楠梓東街、楠梓路、楠泰街、楠盛街、楠裕街、機慢車專用道、清泰路、清豐一路、清豐三路、清豐二路、清豐五路、清豐路、玉田街、興楠路、興西路。橋頭區：創新路、土庫三路、機慢車專用道、清豐五路。🕦影響時間：9月30日10時至17時30分(共7小時半)停水原因：管網委外建置及漏水調查📍停水地區梓官區：中正路、大舍北路、大舍南路、大舍東路、大舍西路、赤崁北路、赤崁南路、赤崁東路、赤崁西路。🕦影響時間：9月30日0時至06時(共6小時)停水原因：小區斷水測試及檢漏作業📍停水地區五結鄉：利成路一段、區界東路、區界西路、福德路。冬山鄉：三中路、三全路、三城路、三奇東路、三奇路、三奉路、三德路、三正路、三福路、三興路、三英路、三順路、三香路、中山路二段、保安一路、冬山路、冬山路一段、區界西路、大興路、建進一路、建進三路、德興一路、德興十一路、慈愛路、成興路、振安路、東城路、東福路、東興路、武荖坑路、福興東路、福興西路、福興路、補城路、隆恩路、香中路、香南路、香城路、龍祥九路、龍祥十路。蘇澳鎮：中山路二段、區界西路、德興一路、武荖坑路、福德路、隆恩路、龍祥八路。🕦影響時間：9月30日08時至17時(共9小時)停水原因：管網閥栓功能及供水管段確認作業📍停水地區北斗鎮：三號路、中央路、中寮一路、中寮三路、中寮二路、中寮路、中山路一段、中山路二段、中山路四段、光前路、北勢寮路、四維路、大中路、大道路、學府路、復興路、文苑路一段、文苑路二段、斗苑路一段、斗苑路二段、東陽街、河濱街、舊溪路一段、舊溪路二段、螺陽路、裕後路。埤頭鄉：斗苑東路、斗苑路二段、新生路、營東路。田尾鄉：三豐路、中正路一段、建平路二段。🕦影響時間：9月30日09時至17時(共8小時)停水原因：小區邊界封閉確認斷水測試📍停水地區鹿港鎮：中正路、中華街、八德路、北興街、四維路、天祥街、崇文路、建國路、彰濱五路一段、彰濱五路二段、復興路、明德街、正興路、民生路、永吉街、永和街、永寧街、永康路、永昌街、永春街、永東街、永泰路、永瑞街、永祥街、永福路、永興街、永裕街、永豐路、永靖路、海浴路、自由路、進德街、鹿草路一段、鹿草路二段等周邊巷道。🕦影響時間：9月30日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程管線及用戶改接。📍停水地區東勢鄉：安西路、新坤路、永安路。臺西鄉：安西路、永安路、三和社區。🕦影響時間：9月30日08時至17時(共9小時)停水原因：新設水量計作業施作停水。📍停水地區新園鄉：仙吉村、內庄村、新園村、新東村/新東路以南、高屏溪以東、興安路以西、港崗路以北。🕦影響時間：9月30日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程施工。📍停水地區高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、萬興路、豐田路、長美路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。