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日本高中棒球界近日出現一個讓台灣球迷也相當熟悉的名字。福井工大福井高校投手「林威助」正式提交職棒志願書，由於漢字姓名與前阪神虎台灣球星、現任富邦悍將球團副領隊林威助完全相同，消息曝光後立刻引發日本球迷熱議，尤其阪神球迷更興奮喊話：「當然要指名吧？」日本高中棒球聯盟28日更新官網職棒志願書提交名單，福井工大福井高校投手林威助名列其中。這名2008年出生的右投右打投手，原本是日本高中選秀名單中的一員，卻因為名字意外成為話題人物。最有趣的是，雖然這名高中生的姓名漢字寫作「林威助」，與台灣球迷熟知的林威助完全相同，但兩人的日文讀音並不一樣。日本高中生林威助讀作「Hayashi Isuke」，台灣的林威助則是「Lin Wei-Chu」。也因此，不少球迷看到名單時都忍不住多看一眼，確認自己是不是看錯。日媒《Full-Count》報導，這個「同名巧合」很快在社群平台發酵。許多日本球迷留言表示，「這名字好眼熟」、「太懷念了，忍不住看了兩次」、「居然會有這種事」，甚至有人開玩笑形容是「轉生OB？」、「感受到猛虎魂了」、「太熱血了，直接叫出聲」。由於台灣林威助過去曾效力阪神虎，且在球迷之間留下深刻印象，這名同名高中生自然也讓虎迷產生許多想像。有人直接喊話：「阪神當然會指名吧？」也有人笑說，如果真的加入阪神，劇本感會直接拉滿。台灣球迷熟悉的林威助，球員時期曾旅日效力阪神虎，以強勁揮棒和關鍵打擊能力累積人氣。2007年是他在日職最具代表性的球季，單季出賽115場，繳出打擊率2成92、15轟的成績，成為阪神打線中不可忽視的左打火力。林威助後來返台發展，曾擔任中信兄弟總教練，並率隊拿下總冠軍，如今則是富邦悍將球團副領隊。也因為他在阪神與台灣職棒都具備知名度，這次日本高中棒球選秀名單出現同樣漢字姓名，自然引發台日球迷共同關注。