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台鋼雄鷹的韓籍啦啦隊女神安芝儇，近日在台北大巨蛋穿著亮片肚皮舞造型的服裝性感熱舞，跳到一半還直接脫掉穿在外面的黑色薄紗，辣度破表。然而演出片段卻引起網友論戰，批評：「別把球場搞得像夜店」、「尺度過度色情了吧！」連日本媒體也特別撰文報導。對此，安芝儇所屬公司今（29）日做出回應，透露她五月初因為手受傷只能臨時改為唱歌，所以這次特別從中東訂製服裝、嘗試全新的舞風，「希望能展現出不一樣的面貌。」安芝儇近日在大巨蛋演出，以亮片肚皮舞造型登台，充滿異域風情，跳到一半更脫下穿在外面的黑色薄紗，露出超深事業線及纖細腰線、與大長腿。雖然安芝儇有做好保護措施，穿上肉色內搭與安全褲防止走光，但還是有不少人認為這樣的表演似乎不適合在球場出現，留言抨擊：「別把球場搞得像夜店」、「現在棒球環境已經變這樣了嗎？我還以為我來到63angel （東京成人歌舞秀團體）」、「健康應援變調了。」對此，安芝儇經紀公司稍早回應《NOWNEWS今日新聞》，表示：「謝謝大家的關心！今年已經是小安在台灣的第三個球季，每次在大巨蛋演出，都希望能挑戰不同的風格。」公司也透露安芝儇五月初因為手受傷只能臨時改為唱歌，所以這次特別從中東訂製服裝、嘗試全新的舞風，希望能展現出不一樣的面貌，再次感謝大家的關心，未來小安也會繼續帶來更多精彩的表演。事實上，啦啦隊近年成為球場焦點，並陸續加入韓籍成員，吸引許多粉絲進場朝聖，然而服裝尺度也引發爭議。除了安芝儇，李珠珢近日在開場舞演出時，穿著水手服、手撩裙子的動作露出屁股蛋，就像是刻意迎合觀眾，另外她還換上爆乳「天使裝」，短裙加上絲襪的性感造型，讓許多粉絲看了紛紛氣炸：「沒必要！」