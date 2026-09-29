我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今（29）日舉行立法實務研討會，黨主席鄭麗文致詞時說，雲林立委張嘉郡容光煥發，一定會選上縣長，新竹縣長參選人徐欣瑩現在全力衝刺，選情也是相當穩定，屏東縣長參選人蘇清泉三度參選，抱著必勝的決心這次一定要贏。鄭麗文說，上個會期創下史上最長會期，但在這樣子一個短短的會期裏頭，不但將最難纏的總預算終於通過，面對蠻不講理、罔顧憲政規則的執政黨，也通過眾所矚目的國防韌性重大法案，證明真正在乎台灣國防力量、給予實質支持的，唯有國民黨。鄭麗文續道，藍白合作通過台灣兒少未來帳戶法案，共同為台灣的下一代，黨團是真正憂國憂民、保護台灣，用心良苦，全面承擔，執政黨該做的都沒有做，反而是，在野的力量全面的落實。但是，民進黨卻在每一個地方扯後腿，抹黑、造謠，唯恐天下不亂，是史上最無能的政府，總預算延宕最久，無法跟在野的力量進行理性的溝通，罷免全面失敗之後，毫無反省，毫無檢討，帶頭讓台灣陷入無窮無盡的憲政僵局。鄭麗文說，總統賴清德透過不斷的朝野惡鬥，掩飾還沒有準備好當總統的執政無能，掩飾他根本不會當總統的真相，所以他通通放在惡鬥，想要團滅在野黨，所以司法無情的全面出動，對所有參選的各級候選人，製造史無前例的寒蟬效應，民進黨只剩下動用國家機器，不斷不當的干預，否則他知道這是一場毫無勝算的選戰。鄭麗文說，面對這一場不對稱的戰爭，要更團結一致，全力守護住台灣的民主，還是要拜託所有立法院黨團的弟兄姐妹們，除了要顧好立法院守住預算、國庫外，這場選戰，最有戰力的戰神、戰將都在現場，非常需要立法院的弟兄姐妹全力的來打這場選戰。除了剛剛在場的候選人非常需要大家之外，不在現場的，在選區努力打拚的所有候選人，都非常需要立法院黨團同仁幫忙站台，甚至在立法院有非常多的議題，要第一線的作戰形成火網。鄭麗文也說，希望在這一次地方選舉，不但可以保住上一次輝煌的戰果，還能夠有成長，明年就輪到各位要選舉了，所以今年穩住地方選舉，那麼明年相信各位要在上戰場打選戰的時候，除了可以順利高票連任外，也希望在立法院的席次能夠大幅的成長，她相信2028年國民黨一定會重返執政、立法院黨團也可以成為過半的國會多數，把這些年來倒行逆施，一切偏離正軌，民進黨所留下來所有的爛攤子，國民黨來接、來收、來改，台灣才有未來。